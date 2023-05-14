Стали известны предварительные результаты выборов в Турции

После обработки 12% бюллетеней на президентских выборах в Турции лидирует Эрдоган
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган лидирует при обработке 12% голосов Фото:

При обработке более 12% голосов лидирует нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За ним идет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.

«После обработки 12,83% вскрытых урн: Эрдоган — 57,46%. Кылычдароглу — 36,6%», — передает сайт подсчета голосов ahaber. Всего явка на выборы составила больше 93%, передает источник ТАСС.

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Также в Турции проходят выборы в парламент страны. При обработке 11% бюллетеней партия Эрдогана получает 349 мест в парламенте из 600, Кылычдароглу — 98. Это следует из данных ahaber.

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При обработке более 12% голосов лидирует нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За ним идет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу. «После обработки 12,83% вскрытых урн: Эрдоган — 57,46%. Кылычдароглу — 36,6%», — передает сайт подсчета голосов ahaber. Всего явка на выборы составила больше 93%, передает источник ТАСС. Также в Турции проходят выборы в парламент страны. При обработке 11% бюллетеней партия Эрдогана получает 349 мест в парламенте из 600, Кылычдароглу — 98. Это следует из данных ahaber.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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