Стали известны предварительные результаты выборов в Турции

Эрдоган лидирует при обработке 12% голосов
При обработке более 12% голосов лидирует нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За ним идет оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу.
«После обработки 12,83% вскрытых урн: Эрдоган — 57,46%. Кылычдароглу — 36,6%», — передает сайт подсчета голосов ahaber. Всего явка на выборы составила больше 93%, передает источник ТАСС.
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Также в Турции проходят выборы в парламент страны. При обработке 11% бюллетеней партия Эрдогана получает 349 мест в парламенте из 600, Кылычдароглу — 98. Это следует из данных ahaber.
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