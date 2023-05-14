14 мая 2023

Посол Крутой: Россия готова отменить ограничения на торговлю с Белоруссией

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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Дмитрий Крутой: Минск хочет сохранить хотя бы доли предприятий по поставкам в России Фото:

Ограничения на поставки некоторых видов белорусской продукции на российский рынок могут быть отменены. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

«Мы договорились, что с ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень по отдельным товарным позициям, по которым сохраняются ограничения на поставки. Либо они имеют локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства. Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время отменить, если они есть», — отметил посол, передает телеканалу «Беларусь — 1». Он добавил, что Беларусь хочет сохранить нынешнее предложение компаний по машиностроению в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность заняться восстановлением Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, работы по восстановлению региона предстоит много. При этом он отмечал, что Минску нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии.

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Ограничения на поставки некоторых видов белорусской продукции на российский рынок могут быть отменены. Об этом заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. «Мы договорились, что с ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень по отдельным товарным позициям, по которым сохраняются ограничения на поставки. Либо они имеют локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства. Российская сторона выразила готовность эти ограничения в ближайшее время отменить, если они есть», — отметил посол, передает телеканалу «Беларусь — 1». Он добавил, что Беларусь хочет сохранить нынешнее предложение компаний по машиностроению в России. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность заняться восстановлением Донецкой народной республики (ДНР). По его словам, работы по восстановлению региона предстоит много. При этом он отмечал, что Минску нужны гарантии безопасности от России на случай внешней агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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