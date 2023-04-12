МИД Белоруссии призвал к немедленному перемирию на Украине

12 апреля 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

Во время перемирия не должно быть никакого движения армий с обеих сторон, заявил Сергей Алейник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине нужно объявить перемирие и начать переговоры — чем раньше, тем лучше. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в ходе своего визита в Венгрию. «Позиция Минска: остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры», — сказал Алейник. Его слова приводит ТАСС. Алейник подчеркнул, что в ходе перемирия не должно быть перемещения или перегруппировки войск с обеих сторон, переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Свое предложение он озвучил в обращении к Национальному собранию страны. Он также настаивал на том, что во время перемирия не должно быть никакого движения армий с обеих сторон. В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия будет продолжать СВО, так как это единственный способ достичь целей, которые стоят перед страной. Так призыв Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин, объявляя о начале СВО, назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины.

На Украине нужно объявить перемирие и начать переговоры — чем раньше, тем лучше. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в ходе своего визита в Венгрию. «Позиция Минска: остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры», — сказал Алейник. Его слова приводит ТАСС. Алейник подчеркнул, что в ходе перемирия не должно быть перемещения или перегруппировки войск с обеих сторон, переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие между Россией и Украиной. Свое предложение он озвучил в обращении к Национальному собранию страны. Он также настаивал на том, что во время перемирия не должно быть никакого движения армий с обеих сторон. В свою очередь, в Кремле заявили, что Россия будет продолжать СВО, так как это единственный способ достичь целей, которые стоят перед страной. Так призыв Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин, объявляя о начале СВО, назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины.