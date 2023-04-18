Беларусь поможет восстановлению ДНР

Республика Беларусь займется восстановлением Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с врио главы региона Денисом Пушилиным.
«Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать», — заявил Александр Лукашенко, его слова приводит белорусское издание Belta. Во время встречи он отметил, что работы по восстановлению региона предстоит много.
Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявлял, что на Украине нужно объявить перемирие. Он отметил, что официальная позиция Минска заключается в прекращении огня и гибели людей. В январе Александр Лукашенко заявил, что Киев предложил заключить пакт о ненападении, передает RT.
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