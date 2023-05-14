Пермяка осудили на полтора года за кражу вещей из чужого рюкзака

15 мая 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновного к лишению свободы на полтора года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Перми из-за нужды в деньгах украл из чужого рюкзака кошелек с банковскими картами. За это его осудили на полтора года, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Подсудимый, нуждаясь в деньгах, решил совершить кражу. Незаконно проникнув и находясь в служебном помещении магазина, он украл их рюкзака кошелек с находившимися в нем банковскими картами. После этого виновный скрылся с места преступления, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 13 297 рублей», — говорится в документе. Подсудимый частично согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что не проникал незаконно в служебное помещение, а также не согласился с тем, что материальный ущерб, причиненный потерпевшей, является значительным. Суд решил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и приговорить его к лишению свободы на полтора года с отбыванием в колонии строгого режима. Также виновный должен возместить материальный ущерб потерпевшей.

Житель Перми из-за нужды в деньгах украл из чужого рюкзака кошелек с банковскими картами. За это его осудили на полтора года, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми. «Подсудимый, нуждаясь в деньгах, решил совершить кражу. Незаконно проникнув и находясь в служебном помещении магазина, он украл их рюкзака кошелек с находившимися в нем банковскими картами. После этого виновный скрылся с места преступления, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 13 297 рублей», — говорится в документе. Подсудимый частично согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что не проникал незаконно в служебное помещение, а также не согласился с тем, что материальный ущерб, причиненный потерпевшей, является значительным. Суд решил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и приговорить его к лишению свободы на полтора года с отбыванием в колонии строгого режима. Также виновный должен возместить материальный ущерб потерпевшей.