Пермяка осудили на полтора года за кражу вещей из чужого рюкзака

Житель Перми из-за нужды в деньгах украл из чужого рюкзака кошелек с банковскими картами. За это его осудили на полтора года, сообщается на сайте Ленинского районного суда Перми.
«Подсудимый, нуждаясь в деньгах, решил совершить кражу. Незаконно проникнув и находясь в служебном помещении магазина, он украл их рюкзака кошелек с находившимися в нем банковскими картами. После этого виновный скрылся с места преступления, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб в размере 13 297 рублей», — говорится в документе.
Подсудимый частично согласился с предъявленным ему обвинением и заявил, что не проникал незаконно в служебное помещение, а также не согласился с тем, что материальный ущерб, причиненный потерпевшей, является значительным. Суд решил признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ и приговорить его к лишению свободы на полтора года с отбыванием в колонии строгого режима. Также виновный должен возместить материальный ущерб потерпевшей.
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