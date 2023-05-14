Климатолог Кокорин: тушение лесных пожаров — одна из главных целей России на 10 лет 15 мая 2023 в 08:52 Размер текста - 17 + Лесные пожары характеризуются большим количеством вредных выбросов, заявил Алексей Кокорин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Главнейшая цель России на ближайшие 10 лет заключается в эффективном тушении пожаров, которые являются большим источником выбросов. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин. «Ликвидация лесных пожаров является главной целью в России с точки зрения борьбы с изменением климата на следующие 10 лет», — передает слова Кокорина РИА Новости. Также эксперт добавил, что недостатками России являются слабая энергетическая эффективность и низкий уровень энергосбережения. Что касается остального мира, то в данном случае главными проблемами называются уход от потребления угля и уничтожение тропических лесов, заключил климатолог. На Урале в последние несколько недель сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами. Масштаб пожаров в Тюменской области стал отчетливо виден из космоса. В Свердловскую область прибывают дополнительные силы из Забайкальского края и Курганской области для оказания помощи в тушении пожаров. Свердловское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) запустило собственный сбор средств, которые будут направлены на оказание всевозможной помощи погорельцам из Свердловской области, передает РАПСИ. Главнейшая цель России на ближайшие 10 лет заключается в эффективном тушении пожаров, которые являются большим источником выбросов. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин. «Ликвидация лесных пожаров является главной целью в России с точки зрения борьбы с изменением климата на следующие 10 лет», — передает слова Кокорина РИА Новости. Также эксперт добавил, что недостатками России являются слабая энергетическая эффективность и низкий уровень энергосбережения. Что касается остального мира, то в данном случае главными проблемами называются уход от потребления угля и уничтожение тропических лесов, заключил климатолог. На Урале в последние несколько недель сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами. Масштаб пожаров в Тюменской области стал отчетливо виден из космоса. В Свердловскую область прибывают дополнительные силы из Забайкальского края и Курганской области для оказания помощи в тушении пожаров. Свердловское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) запустило собственный сбор средств, которые будут направлены на оказание всевозможной помощи погорельцам из Свердловской области, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям