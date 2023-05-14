Климатолог Кокорин: тушение лесных пожаров — одна из главных целей России на 10 лет

Главнейшая цель России на ближайшие 10 лет заключается в эффективном тушении пожаров, которые являются большим источником выбросов. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин.
«Ликвидация лесных пожаров является главной целью в России с точки зрения борьбы с изменением климата на следующие 10 лет», — передает слова Кокорина РИА Новости. Также эксперт добавил, что недостатками России являются слабая энергетическая эффективность и низкий уровень энергосбережения. Что касается остального мира, то в данном случае главными проблемами называются уход от потребления угля и уничтожение тропических лесов, заключил климатолог.
На Урале в последние несколько недель сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами. Масштаб пожаров в Тюменской области стал отчетливо виден из космоса. В Свердловскую область прибывают дополнительные силы из Забайкальского края и Курганской области для оказания помощи в тушении пожаров. Свердловское региональное отделение Российского Красного Креста (РКК) запустило собственный сбор средств, которые будут направлены на оказание всевозможной помощи погорельцам из Свердловской области, передает РАПСИ.
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