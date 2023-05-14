На борьбу с пожарами в Свердловской области направили дополнительные силы

Работников Авиалесоохраны перебрасывают в Свердловскую область на тушение пожаров
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, дым, пожар, огонь, пожарный в каске
Более 100 работников Авиалесоохраны отправили в Свердловскую область Фото:
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Пожары в Свердловской области

На территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Сегодня на территорию Свердловской области дополнительно прибудут 150 работников ФБУ „Авиалесоохрана“. Они перебрасываются с Забайкальского края и Курганской области, где также тушили пожары», — говорится в сообщении.

На тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 1,3 тысячи человек. Также помогают им 193 парашютиста-десантника Авиалесоохраны.

Ранее в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Эколог Николай Корытин обратился к свердловчанам из-за ситуации в регионе.

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На территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сегодня на территорию Свердловской области дополнительно прибудут 150 работников ФБУ „Авиалесоохрана“. Они перебрасываются с Забайкальского края и Курганской области, где также тушили пожары», — говорится в сообщении. На тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 1,3 тысячи человек. Также помогают им 193 парашютиста-десантника Авиалесоохраны. Ранее в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Эколог Николай Корытин обратился к свердловчанам из-за ситуации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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