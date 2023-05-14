На борьбу с пожарами в Свердловской области направили дополнительные силы Работников Авиалесоохраны перебрасывают в Свердловскую область на тушение пожаров 14 мая 2023 в 16:55 Размер текста - 17 + Более 100 работников Авиалесоохраны отправили в Свердловскую область Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сегодня на территорию Свердловской области дополнительно прибудут 150 работников ФБУ „Авиалесоохрана“. Они перебрасываются с Забайкальского края и Курганской области, где также тушили пожары», — говорится в сообщении. На тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 1,3 тысячи человек. Также помогают им 193 парашютиста-десантника Авиалесоохраны. Ранее в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Эколог Николай Корытин обратился к свердловчанам из-за ситуации в регионе. На территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Сегодня на территорию Свердловской области дополнительно прибудут 150 работников ФБУ „Авиалесоохрана“. Они перебрасываются с Забайкальского края и Курганской области, где также тушили пожары», — говорится в сообщении. На тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 1,3 тысячи человек. Также помогают им 193 парашютиста-десантника Авиалесоохраны. Ранее в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Эколог Николай Корытин обратился к свердловчанам из-за ситуации в регионе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям