На борьбу с пожарами в Свердловской области направили дополнительные силы

На территорию Свердловской области 14 мая прибудет 150 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которые до этого тушили пожары в Забайкальском крае и Курганской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Сегодня на территорию Свердловской области дополнительно прибудут 150 работников ФБУ „Авиалесоохрана“. Они перебрасываются с Забайкальского края и Курганской области, где также тушили пожары», — говорится в сообщении.
На тушении лесных пожаров в Свердловской области работают более 1,3 тысячи человек. Также помогают им 193 парашютиста-десантника Авиалесоохраны.
Ранее в Свердловской области за сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Сейчас спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами. Эколог Николай Корытин обратился к свердловчанам из-за ситуации в регионе.
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