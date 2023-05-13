Тюменские пожары видны из космоса. Фото

14 мая 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

«Метеор-М» запечатлел природные пожары Тюменской и Омском областей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Космический аппарата «Метеор-М» запечатлел сильное задымление от пожаров над Тюменской областью. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram. «На снимке космического аппарата „Метеор-М“ — природные пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области. Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса», — пишет госкорпорация в своей соцсети. Отмечается, что долгожданные дожди в Тюменской области прогнозируют к концу следующей недели. Пока борьба с огнем продолжается. В конце апреля в Тюменской области начались десятки пожаров, на которые бросили все силы спасателей и добровольцев. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь быстро распространялся и перекидывался на жилые дома. Так тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели 74 дачи, а в поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица. Природные пожары Тюменской и Омском областей Фото: telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“»

Космический аппарата «Метеор-М» запечатлел сильное задымление от пожаров над Тюменской областью. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram. «На снимке космического аппарата „Метеор-М“ — природные пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области. Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса», — пишет госкорпорация в своей соцсети. Отмечается, что долгожданные дожди в Тюменской области прогнозируют к концу следующей недели. Пока борьба с огнем продолжается. В конце апреля в Тюменской области начались десятки пожаров, на которые бросили все силы спасателей и добровольцев. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь быстро распространялся и перекидывался на жилые дома. Так тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели 74 дачи, а в поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица.