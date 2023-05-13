13 мая 2023
12 мая 2023

Тюменские пожары видны из космоса. Фото

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Мало Чаусово . Пожар. Курган, пожар, огонь, мало чаусово
«Метеор-М» запечатлел природные пожары Тюменской и Омском областей Фото:
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Космический аппарата «Метеор-М» запечатлел сильное задымление от пожаров над Тюменской областью. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram.

«На снимке космического аппарата „Метеор-М“ — природные пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области. Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса», — пишет госкорпорация в своей соцсети.

Отмечается, что долгожданные дожди в Тюменской области прогнозируют к концу следующей недели. Пока борьба с огнем продолжается.

В конце апреля в Тюменской области начались десятки пожаров, на которые бросили все силы спасателей и добровольцев. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь быстро распространялся и перекидывался на жилые дома. Так тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели 74 дачи, а в поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица.

Природные пожары Тюменской и Омском областей
Природные пожары Тюменской и Омском областей
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Космический аппарата «Метеор-М» запечатлел сильное задымление от пожаров над Тюменской областью. Об этом сообщает «Роскосмос» в своем Telegram. «На снимке космического аппарата „Метеор-М“ — природные пожары на юго-востоке Тюменской области и части соседней Омской области. Из-за жаркой погоды горит сухая трава в полях, шквалистым ветром огонь перекидывается на леса», — пишет госкорпорация в своей соцсети. Отмечается, что долгожданные дожди в Тюменской области прогнозируют к концу следующей недели. Пока борьба с огнем продолжается. В конце апреля в Тюменской области начались десятки пожаров, на которые бросили все силы спасателей и добровольцев. Из-за сильного ветра и сухой травы огонь быстро распространялся и перекидывался на жилые дома. Так тобольском СНТ «Энергостроитель» сгорели 74 дачи, а в поселке Новый Тап (Юргинском районе, Тюменской области) во время пожара 6 мая выгорела целая улица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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