В регионе с 16 по 17 мая установится теплая погода без дождей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В регионе с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков. В ночь на 16 мая температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, в горах и низинах может опуститься до минус трех. Днем потеплеет до плюс 19-24 градусов. 17 мая ночью будет плюс 4-9 градусов, днем — плюс 17-22 градусов. Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 16 по 18 мая будет сухо. Ночные температуры будут колебаться с плюс пяти до девяти градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 17-22 градусов. 18 мая местами ветер поднимется до 14 метров в секунду.

Погода в Челябинской области и Челябинске 16, 17, 18 мая 2023, скрин Скрин: сайт Челябгидрометцентра