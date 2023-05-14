14 мая 2023

Дожди отступят от Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Свердловской области. Арамашево, Нижняя Синячиха, Алапаевск, облака, небо, лето, село нижняя синячиха, лето на урале
В регионе с 16 по 17 мая установится теплая погода без дождей Фото:

В Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«В регионе с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков. В ночь на 16 мая температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, в горах и низинах может опуститься до минус трех. Днем потеплеет до плюс 19-24 градусов. 17 мая ночью будет плюс 4-9 градусов, днем — плюс 17-22 градусов. Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 16 по 18 мая будет сухо. Ночные температуры будут колебаться с плюс пяти до девяти градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 17-22 градусов. 18 мая местами ветер поднимется до 14 метров в секунду.

Погода в Челябинской области и Челябинске 16, 17, 18 мая 2023, скрин
Погода в Челябинской области и Челябинске 16, 17, 18 мая 2023, скрин
По прогнозам, в Челябинске с 16 по 18 мая будет преимущественно без осадков
По прогнозам, в Челябинске с 16 по 18 мая будет преимущественно без осадков

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области ненадолго прекратятся дожди. По прогнозам синоптиков, с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков, сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «В регионе с 16 по 17 мая будет преимущественно без осадков. В ночь на 16 мая температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, в горах и низинах может опуститься до минус трех. Днем потеплеет до плюс 19-24 градусов. 17 мая ночью будет плюс 4-9 градусов, днем — плюс 17-22 градусов. Ночью 18 мая снова начнутся дожди, температура сохранится на том уровне», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 16 по 18 мая будет сухо. Ночные температуры будут колебаться с плюс пяти до девяти градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 17-22 градусов. 18 мая местами ветер поднимется до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...