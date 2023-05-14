14 мая 2023
13 мая 2023

Пермская радиоведущая добилась возврата денег за ненужный подарочный сертификат

Пермская радиоведущая добилась возврата денег за подарочный сертификат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, пять тысяч, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
Сертификат пермячке подарили, но он не пригодился Фото:

Ведущая радио «Рекорд» в Перми Ирина Зыкова в сетевом магазине нижнего белья хотела вернуть деньги за подарочный сертификат. Сначала продавцы отказались это делать, но потом признали свою неправоту. Об этом девушка рассказала в соцсети «ВКонтакте».

«Подарили мне, значит, сертификат в известный отдел нижнего белья. Я довольная пришла. Выбирала-выбирала, и ничего не подошло. Говорю девочкам-продавцам, что решила вернуть сертификат и получить деньги. На что мне ответили, что деньги по подарочному сертификату не возвращают», — рассказала радиоведущая. Как отмечает Зыкова, продавцы ссылались на внутренние правила магазина, в которых сказано, что подарочные сертификаты возврату не подлежат.

В Роспотребнадзоре неоднократно разъясняли, что подарочный сертификат — это аванс за товар или услугу. В статье 23.1 «Закона о защите прав потребителей» говорится, что пока продавец не передал товар или не оказал услугу, договор купли-продажи считается невыполненным. А это значит, что покупатель может вернуть всю сумму сертификата даже в том случае, если его срок истек. В итоге радиоведущей вернули средства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ведущая радио «Рекорд» в Перми Ирина Зыкова в сетевом магазине нижнего белья хотела вернуть деньги за подарочный сертификат. Сначала продавцы отказались это делать, но потом признали свою неправоту. Об этом девушка рассказала в соцсети «ВКонтакте». «Подарили мне, значит, сертификат в известный отдел нижнего белья. Я довольная пришла. Выбирала-выбирала, и ничего не подошло. Говорю девочкам-продавцам, что решила вернуть сертификат и получить деньги. На что мне ответили, что деньги по подарочному сертификату не возвращают», — рассказала радиоведущая. Как отмечает Зыкова, продавцы ссылались на внутренние правила магазина, в которых сказано, что подарочные сертификаты возврату не подлежат. В Роспотребнадзоре неоднократно разъясняли, что подарочный сертификат — это аванс за товар или услугу. В статье 23.1 «Закона о защите прав потребителей» говорится, что пока продавец не передал товар или не оказал услугу, договор купли-продажи считается невыполненным. А это значит, что покупатель может вернуть всю сумму сертификата даже в том случае, если его срок истек. В итоге радиоведущей вернули средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...