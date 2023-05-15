112: в Москве произошел взрыв в супермаркете. Видео

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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Экстренные службы следуют на место взрыва Фото:

В Москве, в одном из магазинов сети «Перекресток» произошел взрыв. На место следуют экстренные службы, передает telegram-канал 112.

«В Москве в магазине „Перекресток“ произошел взрыв. Экстренные службы следуют к зданию на улице Адмирала Ушакова», — написали в telegram-канале. Также, по данным очевидцев, в результате инцидента произошло сильное задымление.

URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по городу Москве для уточнения информации о взрыве в магазине. Ответа пока не последовало.

Обновлено в 15:32

Агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что звуки, которые очевидцы приняли за взрыв издали лопнувшие из-за возгорания пивные кеги. Сам пожар был ликвидирован.

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В Москве, в одном из магазинов сети «Перекресток» произошел взрыв. На место следуют экстренные службы, передает telegram-канал 112. «В Москве в магазине „Перекресток“ произошел взрыв. Экстренные службы следуют к зданию на улице Адмирала Ушакова», — написали в telegram-канале. Также, по данным очевидцев, в результате инцидента произошло сильное задымление. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС по городу Москве для уточнения информации о взрыве в магазине. Ответа пока не последовало. Обновлено в 15:32 Агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что звуки, которые очевидцы приняли за взрыв издали лопнувшие из-за возгорания пивные кеги. Сам пожар был ликвидирован.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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