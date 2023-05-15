Клещи стали реже кусать свердловчан по сравнению с 2022 годом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ, членистоногие, бореллиоз, болезнь лайма
От укусов насекомых пострадали семь тысяч свердловчан Фото:

В Свердловской области с начала теплого сезона клещи покусали 6571 человек — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в telegram-канале.

«6571 свердловчанин пострадал от клещей с начала сезона Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1451 ребенок», — рассказали в ведомстве.

С предварительным диагнозом клещевой энцефалит в больницах находятся 10 человек, еще 51 — с предварительным диагнозом «боррелиоз». Всего санврачи исследовали более пяти тысяч клещей, из них в 0,92% обнаружен вирус энцефалита, в 37,4% — вирус боррелиоза, в 1% — моноцитарный эрлихиоз и в 0,4% — гранулоцитарный анаплазмоз. Всего от клещей в области обработали территорию площадью почти восемь тысяч гектаров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области с начала теплого сезона клещи покусали 6571 человек — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в telegram-канале. «6571 свердловчанин пострадал от клещей с начала сезона Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1451 ребенок», — рассказали в ведомстве. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит в больницах находятся 10 человек, еще 51 — с предварительным диагнозом «боррелиоз». Всего санврачи исследовали более пяти тысяч клещей, из них в 0,92% обнаружен вирус энцефалита, в 37,4% — вирус боррелиоза, в 1% — моноцитарный эрлихиоз и в 0,4% — гранулоцитарный анаплазмоз. Всего от клещей в области обработали территорию площадью почти восемь тысяч гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...