Клещи стали реже кусать свердловчан по сравнению с 2022 годом

15 мая 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

От укусов насекомых пострадали семь тысяч свердловчан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области с начала теплого сезона клещи покусали 6571 человек — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в telegram-канале. «6571 свердловчанин пострадал от клещей с начала сезона Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1451 ребенок», — рассказали в ведомстве. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит в больницах находятся 10 человек, еще 51 — с предварительным диагнозом «боррелиоз». Всего санврачи исследовали более пяти тысяч клещей, из них в 0,92% обнаружен вирус энцефалита, в 37,4% — вирус боррелиоза, в 1% — моноцитарный эрлихиоз и в 0,4% — гранулоцитарный анаплазмоз. Всего от клещей в области обработали территорию площадью почти восемь тысяч гектаров.

В Свердловской области с начала теплого сезона клещи покусали 6571 человек — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор в telegram-канале. «6571 свердловчанин пострадал от клещей с начала сезона Это на 16% ниже аналогичного периода прошлого года и в 1,27 раза ниже среднего многолетнего уровня. Среди пострадавших 1451 ребенок», — рассказали в ведомстве. С предварительным диагнозом клещевой энцефалит в больницах находятся 10 человек, еще 51 — с предварительным диагнозом «боррелиоз». Всего санврачи исследовали более пяти тысяч клещей, из них в 0,92% обнаружен вирус энцефалита, в 37,4% — вирус боррелиоза, в 1% — моноцитарный эрлихиоз и в 0,4% — гранулоцитарный анаплазмоз. Всего от клещей в области обработали территорию площадью почти восемь тысяч гектаров.