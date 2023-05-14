Аэропорт Нового Уренгоя впервые поучаствует в «Ночи музеев»

15 мая 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Экспозицию техники можно посмотреть 20 мая на привокзальной площади Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Аэропорт Нового Уренгоя впервые примет участие в «Ночи музеев». Экспозицию техники можно посмотреть 20 мая на привокзальной площади, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В субботу, 20 мая, с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади аэропорт представит экспозицию техники, никогда не покидавшей территорию аэродрома», — говорится в сообщении. Специалисты расскажут, как проходит подготовка самолетов к вылету. Также посетители смогут посмотреть на технику, с помощью которой осуществляется подготовка рейсов. Среди них техника для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы, аэродромный тягач и другое. Аэропорт в Новом Уренгое официально открыли 9 февраля. В церемонии открытия нового терминала принял участие Владимир Путин и Дмитрий Артюхов.

Аэропорт Нового Уренгоя впервые примет участие в «Ночи музеев». Экспозицию техники можно посмотреть 20 мая на привокзальной площади, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «В субботу, 20 мая, с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади аэропорт представит экспозицию техники, никогда не покидавшей территорию аэродрома», — говорится в сообщении. Специалисты расскажут, как проходит подготовка самолетов к вылету. Также посетители смогут посмотреть на технику, с помощью которой осуществляется подготовка рейсов. Среди них техника для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы, аэродромный тягач и другое. Аэропорт в Новом Уренгое официально открыли 9 февраля. В церемонии открытия нового терминала принял участие Владимир Путин и Дмитрий Артюхов.