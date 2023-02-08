Путин официально открыл аэропорт в Новом Уренгое. Видео

09 февраля 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое официально открыли аэропорт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия терминала модернизированного аэропорта принял участие Владимир Путин. По словам корреспондента, который находится на месте событий, президент отметил важность нового терминала. «Путин отметил важность нового терминала — он облегчит жизнь людей. Кроме того, увеличится пассажиропоток», — передает корреспондент. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что аэропорт оснащен всем необходимым, учитывая климатические условия. «Здесь все предусмотрено для работников и пассажиров, особенно учитывая наши климатические морозы. Это теплые телетрапы, специальный тоннель для автобусов, чтобы был максимальный комфорт для наших пассажиров. Архитекторы с уважением отнеслись к традициям нашей земли, аэропорт похож на чум — тридиционное жилище северных народов. Чум получился большой, почти 20 тысяч квадратов», — отметил Артюхов. В столетний юбилей гражданской авиации президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое. На мероприятии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия терминала модернизированного аэропорта принял участие Владимир Путин. По словам корреспондента, который находится на месте событий, президент отметил важность нового терминала. «Путин отметил важность нового терминала — он облегчит жизнь людей. Кроме того, увеличится пассажиропоток», — передает корреспондент. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что аэропорт оснащен всем необходимым, учитывая климатические условия. «Здесь все предусмотрено для работников и пассажиров, особенно учитывая наши климатические морозы. Это теплые телетрапы, специальный тоннель для автобусов, чтобы был максимальный комфорт для наших пассажиров. Архитекторы с уважением отнеслись к традициям нашей земли, аэропорт похож на чум — тридиционное жилище северных народов. Чум получился большой, почти 20 тысяч квадратов», — отметил Артюхов. В столетний юбилей гражданской авиации президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое. На мероприятии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.