08 февраля 2023

Путин официально открыл аэропорт в Новом Уренгое. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
В Новом Уренгое официально открыли аэропорт Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия терминала модернизированного аэропорта принял участие Владимир Путин. По словам корреспондента, который находится на месте событий, президент отметил важность нового терминала.

«Путин отметил важность нового терминала — он облегчит жизнь людей. Кроме того, увеличится пассажиропоток», — передает корреспондент.

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что аэропорт оснащен всем необходимым, учитывая климатические условия. «Здесь все предусмотрено для работников и пассажиров, особенно учитывая наши климатические морозы. Это теплые телетрапы, специальный тоннель для автобусов, чтобы был максимальный комфорт для наших пассажиров. Архитекторы с уважением отнеслись к традициям нашей земли, аэропорт похож на чум — тридиционное жилище северных народов. Чум получился большой, почти 20 тысяч квадратов», — отметил Артюхов.

В столетний юбилей гражданской авиации президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое. На мероприятии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в церемонии открытия терминала модернизированного аэропорта принял участие Владимир Путин. По словам корреспондента, который находится на месте событий, президент отметил важность нового терминала. «Путин отметил важность нового терминала — он облегчит жизнь людей. Кроме того, увеличится пассажиропоток», — передает корреспондент. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что аэропорт оснащен всем необходимым, учитывая климатические условия. «Здесь все предусмотрено для работников и пассажиров, особенно учитывая наши климатические морозы. Это теплые телетрапы, специальный тоннель для автобусов, чтобы был максимальный комфорт для наших пассажиров. Архитекторы с уважением отнеслись к традициям нашей земли, аэропорт похож на чум — тридиционное жилище северных народов. Чум получился большой, почти 20 тысяч квадратов», — отметил Артюхов. В столетний юбилей гражданской авиации президент РФ Владимир Путин открыл новый терминал аэропорта в Новом Уренгое. На мероприятии присутствовал губернатор округа Дмитрий Артюхов и другие высокопоставленные чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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