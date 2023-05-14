S7 массово отменяет рейсы из ЯНАО

Жители Надыма жалуются, что авиакомпания отменяет рейсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Авиакомпания S7 начала массово отменять рейсы из Надыма (ЯНАО). Как сообщил источник агентства, планируется, что после 18 июня рейсы Москва — Надым — Москва также будут отменены.

«S7 начала массово отменять рейсы из Надыма. Также говорят, что с 18 июня они прекращают летать по направлению Москва — Надым — Москва», — рассказал собеседник агентства.

Информация о том, что самолеты отменяют, появилась и в местных группах в соцсетях. Люди начали писать во «ВКонтакте», что авиакомпания не предупреждает об отмене рейсов. «У мужа на 9 июля отменила рейс эта компания. И даже не предупредили. Случайно узнал», — написала Светлана Вырыпаева. «У нас все бронирования отменены позже 18 июня», — добавила Татьяна Шувалова.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее жители Ноябрьска пожаловались губернатору ЯНАО, что им не хватило билетов до Минеральных Вод. Ямальцы написали Дмитрию Артюхову, что билеты раскуплены до конца сентября.

