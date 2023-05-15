Десятки тысяч екатеринбуржцев не могут уехать с работы из-за внезапного перекрытия. Фото, видео

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Сотрудники крупных оптовых точек на Черняховского встали в пробке из-за закрытого выезда Фото:

Один из выездов с улицы Черняховского в Екатеринбурге, где располагается несколько крупных оптовых площадок, оказался закрыт. В итоге десяткам тысяч сотрудников, которые вечером отправились по домам, пришлось выезжать через один открытый проезд, из-за чего образовалась десятибалльная пробка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники одного из предприятий.

«Речь о проезде возле магазина „МегаЛенд“. Там поставили забор и перекрыли заезд, соответственно выезд тоже. И люди вынуждены ехать к другому выезду — в сторону аэропорта Кольцово. Причем речь не только про тех, кто на своем автомобиле. Сотрудников „Сима-ленд“ отвозят в город на автобусах — это сотни людей. А если понадобится помощь пожарной или скорой? Как проехать?» — поделился читатель.

Как рассказал URA.RU один из арендаторов площадей, перекрытие может быть связано с земельным спором двух предпринимателей — собственника «МегаЛенда» Аркадия Елизарова и управляющего терминалом «Чкаловский» Олега Соболева. При этом, как пояснил URA.RU Елизаров, его компания здесь ни при чем — участок, о котором идет речь, находится в собственности свердловского министерства по управлению госимуществом. Агентство обратилось за комментарием в МУГИСО, на момент публикации ответ не поступил. Управляющий терминалом «Чкаловский» Соболев сообщение в мессенджере прочитал, но не ответил.

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Один из выездов с улицы Черняховского в Екатеринбурге, где располагается несколько крупных оптовых площадок, оказался закрыт. В итоге десяткам тысяч сотрудников, которые вечером отправились по домам, пришлось выезжать через один открытый проезд, из-за чего образовалась десятибалльная пробка. Об этом URA.RU рассказали сотрудники одного из предприятий. «Речь о проезде возле магазина „МегаЛенд“. Там поставили забор и перекрыли заезд, соответственно выезд тоже. И люди вынуждены ехать к другому выезду — в сторону аэропорта Кольцово. Причем речь не только про тех, кто на своем автомобиле. Сотрудников „Сима-ленд“ отвозят в город на автобусах — это сотни людей. А если понадобится помощь пожарной или скорой? Как проехать?» — поделился читатель. Как рассказал URA.RU один из арендаторов площадей, перекрытие может быть связано с земельным спором двух предпринимателей — собственника «МегаЛенда» Аркадия Елизарова и управляющего терминалом «Чкаловский» Олега Соболева. При этом, как пояснил URA.RU Елизаров, его компания здесь ни при чем — участок, о котором идет речь, находится в собственности свердловского министерства по управлению госимуществом. Агентство обратилось за комментарием в МУГИСО, на момент публикации ответ не поступил. Управляющий терминалом «Чкаловский» Соболев сообщение в мессенджере прочитал, но не ответил.
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