Силовики арестовали экс-сотрудника посольства США Шонова после обвинения ФСБ

Правоохранители арестовали экс-сотрудника посольства США в России Роберта Шонова. Причиной тому стали обвинения со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) в сотрудничестве на конфиденциальной основе.
«Следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в РФ Шонову. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее ФСБ обвинила замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу в государственной измене. Обвиняемый был арестован и заключен под стражу в «Лефортово». Сообщалось, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы, пишет «Национальная служба новостей».
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