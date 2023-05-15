Силовики арестовали экс-сотрудника посольства США Шонова после обвинения ФСБ

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Бывшего посла РФ в США отправили под стражу Фото:

Правоохранители арестовали экс-сотрудника посольства США в России Роберта Шонова. Причиной тому стали обвинения со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) в сотрудничестве на конфиденциальной основе.

«Следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в РФ Шонову. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.

Ранее ФСБ обвинила замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу в государственной измене. Обвиняемый был арестован и заключен под стражу в «Лефортово». Сообщалось, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы, пишет «Национальная служба новостей».

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Правоохранители арестовали экс-сотрудника посольства США в России Роберта Шонова. Причиной тому стали обвинения со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) в сотрудничестве на конфиденциальной основе. «Следователи ФСБ России предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в РФ Шонову. <…> Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах. Ранее ФСБ обвинила замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрия Кичу в государственной измене. Обвиняемый был арестован и заключен под стражу в «Лефортово». Сообщалось, что ему может грозить до 20 лет тюрьмы, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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