ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

27 апреля 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Россиянина Расулова задержали по делу о госизмене Фото: Анна Майорова © URA.RU Россиянина Расулова Р.Н. задержали в связи с обвинением в госизмене. Об этом сообщили в Лефортовском суде. ФСБ запросила у Лефортовского суда заключить обвиняемого под стражу. «[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р. Н», — сообщили в Лефортовском суде, сообщение цитирует ТАСС. Материалы дела имеют гриф «секретно». Совфед России одобрил закон, по которому обвиненных в госизмене будут приговаривать к пожизненным срокам, передает RT. На данный момент максимальный срок по этой статье составляет 20 лет.

Россиянина Расулова Р.Н. задержали в связи с обвинением в госизмене. Об этом сообщили в Лефортовском суде. ФСБ запросила у Лефортовского суда заключить обвиняемого под стражу. «[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р. Н», — сообщили в Лефортовском суде, сообщение цитирует ТАСС. Материалы дела имеют гриф «секретно». Совфед России одобрил закон, по которому обвиненных в госизмене будут приговаривать к пожизненным срокам, передает RT. На данный момент максимальный срок по этой статье составляет 20 лет.