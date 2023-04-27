ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене

Россиянина Расулова задержали по делу о госизмене
Россиянина Расулова Р.Н. задержали в связи с обвинением в госизмене. Об этом сообщили в Лефортовском суде. ФСБ запросила у Лефортовского суда заключить обвиняемого под стражу.
«[В суд поступило ходатайство] об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Расулова Р. Н», — сообщили в Лефортовском суде, сообщение цитирует ТАСС. Материалы дела имеют гриф «секретно».
Совфед России одобрил закон, по которому обвиненных в госизмене будут приговаривать к пожизненным срокам, передает RT. На данный момент максимальный срок по этой статье составляет 20 лет.
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