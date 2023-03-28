ФСБ и СК задержали полковника Росгвардии Волкова по подозрению в коррупции

Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали полковника Росгвардии Сергея Волкова по подозрению в коррупции, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Сегодня силами ГВСУ СКР и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии — задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски», — написал Хинштейн в своем
В отношении Волкова возбудили уголовное дело по обвинению в превышении должностными полномочиями (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По версии силовиков, сотрудники этого отделения Росгвардии поставляли неисправное вооружение по завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценили в 400 миллионов рублей. Собранные материалы отправили в военную прокуратуру и следственные органы, рассказал Хинштейн.
Ранее Хинштейн рассказал, что заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 19 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Он получал «откаты» от компании, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей Подмосковья.
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