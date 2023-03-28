ФСБ и СК задержали полковника Росгвардии Волкова по подозрению в коррупции 28 марта 2023 в 20:29 Размер текста - 17 + Сотрудники ФСБ провели обыск у полковника Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали полковника Росгвардии Сергея Волкова по подозрению в коррупции, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сегодня силами ГВСУ СКР и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии — задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски», — написал Хинштейн в своем telegram-канале . В отношении Волкова возбудили уголовное дело по обвинению в превышении должностными полномочиями (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По версии силовиков, сотрудники этого отделения Росгвардии поставляли неисправное вооружение по завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценили в 400 миллионов рублей. Собранные материалы отправили в военную прокуратуру и следственные органы, рассказал Хинштейн. Ранее Хинштейн рассказал, что заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 19 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Он получал «откаты» от компании, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей Подмосковья. Сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ задержали полковника Росгвардии Сергея Волкова по подозрению в коррупции, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. «Сегодня силами ГВСУ СКР и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии — задержан первый фигурант коррупционного скандала: начальник отдела Морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков. У него дома и в служебном кабинете проведены обыски», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. В отношении Волкова возбудили уголовное дело по обвинению в превышении должностными полномочиями (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). По версии силовиков, сотрудники этого отделения Росгвардии поставляли неисправное вооружение по завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценили в 400 миллионов рублей. Собранные материалы отправили в военную прокуратуру и следственные органы, рассказал Хинштейн. Ранее Хинштейн рассказал, что заместителя командующего центральным округом Росгаврдии генерал-майора Вадима Драгомирецкого обвинили в получении взяток на 19 миллионов рублей и превышении должностных полномочий. Он получал «откаты» от компании, которая занималась реконструкцией одной из воинских частей Подмосковья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям