Кадыров назвал американский танк Abrams «детской педальной машинкой»

Кадыров: американский танк Abrams «детская педальная машинка»

16 мая 2023 в 02:35 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров уверяет, что его бойцы будут раскалывать, как орешки американские танки Abrams Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обозвал американский танк Abrams «детской педальной машинкой». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «„Абрамсы“? Хех! Детская педальная машинка ваш „Абрамс“. Настоящая мощь — это модернизированный Т-72! Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. С ним любая атака как рыбалка на яхте — одно удовольствие! На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая „Абрамсы“ как орешки! Ждите!», — пишет глава Чеченской Республики в своем telegram-канале. Ранее страны Запада на фоне российской спецоперации по защите Донбасса договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят США, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. Однако, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, поставки боевых машин не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Позже бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) бронетранспортер МТ-ЛБ иностранного производства. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, подобная операция является «репетицией» уничтожения западных танков Leopard и Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обозвал американский танк Abrams «детской педальной машинкой». Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «„Абрамсы“? Хех! Детская педальная машинка ваш „Абрамс“. Настоящая мощь — это модернизированный Т-72! Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. С ним любая атака как рыбалка на яхте — одно удовольствие! На таком танке будем въезжать в Киев и проводить денацификацию, попутно раскалывая „Абрамсы“ как орешки! Ждите!», — пишет глава Чеченской Республики в своем telegram-канале. Ранее страны Запада на фоне российской спецоперации по защите Донбасса договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят США, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. Однако, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, поставки боевых машин не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Позже бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) бронетранспортер МТ-ЛБ иностранного производства. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, подобная операция является «репетицией» уничтожения западных танков Leopard и Abrams в зоне специальной военной операции (СВО).