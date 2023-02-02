Кадыров восхитился красотой горящей военной техники НАТО

Кадыров: бойцы спецназа «Ахмат» провели репетицию уничтожения танков Leopard и Abrams на Украине

03 февраля 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

По словам Кадырова, западная техника горит «очень красиво» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) бронетранспортер МТ-ЛБ иностранного производства. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, подобная операция является «репетицией» уничтожения западных танков Leopard и Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). «Бойцы спецназа „Ахмат“ совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства. Натовская техника горит очень красиво. Репетиция (уничтожения западных танков — прим. URA.RU) прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев», — написал Кадыров в своем Telegram . Страны Запада на фоне российской спецоперации по защите Донбасса договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят США, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. Однако, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, поставки боевых машин не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как у российской армии есть возможность для противодействия и освобождения Донбасса. В конце января российский актер и режиссер Иван Охлобыстин огласил, что за каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) бронетранспортер МТ-ЛБ иностранного производства. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, подобная операция является «репетицией» уничтожения западных танков Leopard и Abrams в зоне специальной военной операции (СВО). «Бойцы спецназа „Ахмат“ совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое ДНР МТ-ЛБ иностранного производства. Натовская техника горит очень красиво. Репетиция (уничтожения западных танков — прим. URA.RU) прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев», — написал Кадыров в своем Telegram. Страны Запада на фоне российской спецоперации по защите Донбасса договорились об отправке тяжелой военной техники на Украину. Свои танки Киеву предоставят США, Великобритания, Германия, а также ряд других государств. Однако, по мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, поставки боевых машин не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как у российской армии есть возможность для противодействия и освобождения Донбасса. В конце января российский актер и режиссер Иван Охлобыстин огласил, что за каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены выплатят награду в 10 млн рублей.