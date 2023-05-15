В Пермском крае ищут родственников погибшего в годы ВОВ красноармейца

16 мая 2023 в 06:59 Размер текста - 17 +

Бойца опознали по вкладышу из медальона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Пермского края организован поиск родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В конце апреля в рамках проведения экспедиционных работ в Псковской области был обнаружен солдатский медальон, передают прикамские поисковики. «Поиск родственников. Вкладыш из капсулы был извлечен в полевом лагере, для чтения был отправлен <…> в Казань. После сканирования и обработки были получены данные о красноармейце. Итог: Носов Николай Петрович, 1910 год, уроженец поселка Павловский Очерского района Молотовской области. Призван в 1941 году, рядовой 112 сд 22 армии», — указано в сообщении на странице реготделения поискового движения России в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Прикакмье вернули останки бойца ВОВ, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке солдата вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.

На территории Пермского края организован поиск родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В конце апреля в рамках проведения экспедиционных работ в Псковской области был обнаружен солдатский медальон, передают прикамские поисковики. «Поиск родственников. Вкладыш из капсулы был извлечен в полевом лагере, для чтения был отправлен <…> в Казань. После сканирования и обработки были получены данные о красноармейце. Итог: Носов Николай Петрович, 1910 год, уроженец поселка Павловский Очерского района Молотовской области. Призван в 1941 году, рядовой 112 сд 22 армии», — указано в сообщении на странице реготделения поискового движения России в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Прикакмье вернули останки бойца ВОВ, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке солдата вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.