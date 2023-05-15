15 мая 2023

В Пермском крае ищут родственников погибшего в годы ВОВ красноармейца

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны найденного поисковиками советского солдата Сырнева Хаснутдина, погибшего во время Великой Отечественной войны в Крыму. Челябинская область, село Кунашак, записка из смертного медальона
Бойца опознали по вкладышу из медальона Фото:

На территории Пермского края организован поиск родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В конце апреля в рамках проведения экспедиционных работ в Псковской области был обнаружен солдатский медальон, передают прикамские поисковики.

«Поиск родственников. Вкладыш из капсулы был извлечен в полевом лагере, для чтения был отправлен <…> в Казань. После сканирования и обработки были получены данные о красноармейце. Итог: Носов Николай Петрович, 1910 год, уроженец поселка Павловский Очерского района Молотовской области. Призван в 1941 году, рядовой 112 сд 22 армии», — указано в сообщении на странице реготделения поискового движения России в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Прикакмье вернули останки бойца ВОВ, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке солдата вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.

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На территории Пермского края организован поиск родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В конце апреля в рамках проведения экспедиционных работ в Псковской области был обнаружен солдатский медальон, передают прикамские поисковики. «Поиск родственников. Вкладыш из капсулы был извлечен в полевом лагере, для чтения был отправлен <…> в Казань. После сканирования и обработки были получены данные о красноармейце. Итог: Носов Николай Петрович, 1910 год, уроженец поселка Павловский Очерского района Молотовской области. Призван в 1941 году, рядовой 112 сд 22 армии», — указано в сообщении на странице реготделения поискового движения России в соцсети «ВКонтакте». Ранее в Прикакмье вернули останки бойца ВОВ, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке солдата вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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