В Пермском крае ищут родственников погибшего в годы ВОВ красноармейца

На территории Пермского края организован поиск родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В конце апреля в рамках проведения экспедиционных работ в Псковской области был обнаружен солдатский медальон, передают прикамские поисковики.
«Поиск родственников. Вкладыш из капсулы был извлечен в полевом лагере, для чтения был отправлен <…> в Казань. После сканирования и обработки были получены данные о красноармейце. Итог: Носов Николай Петрович, 1910 год, уроженец поселка Павловский Очерского района Молотовской области. Призван в 1941 году, рядовой 112 сд 22 армии», — указано в сообщении на странице реготделения поискового движения России в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Прикакмье вернули останки бойца ВОВ, которого смогли опознать по записи из солдатского медальона. Он был зажат в руке солдата вместе с карандашом в гильзе и второй пустой капсулой.
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