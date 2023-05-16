Похвала министра Куренкова дала мэру Кургана временный иммунитет от карательных мер из-за пожаров. Инсайд

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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена
Работу главы Кургана по ликвидации последствий пожаров положительно оценил федеральный министр Фото:
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После похвалы от главы МЧС России Александра Куренкова мэр Кургана Елена Ситникова получила временный иммунитет от карательных мер из-за масштабных пожаров. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям.

Собеседники агентства уточнили, что по итогу своего визита в Курганскую область министр положительно оценил работу Ситниковой в ликвидации последствий возгораний и помощи погорельцам. «Кулуарно Куренков похвалил Ситникову за работу. Это говорит, что принимаемые меры дали эффект. Иммунитет пока гарантирован временный», — добавили источники.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что для любого чиновника, особенно муниципального, похвала от федерального министра — это большой плюс. «И его можно записать в актив главе города Кургана. Другое дело, что похвала от министра „охранной грамотой“ не является. И после стабилизации ситуации будет проведен „разбор полетов“», — рассказал эксперт.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пока не будет применять карательных мер к мэрам, в чьих муниципалитетах произошли крупные пожары и погибли люди. Отставок глав не стоит ждать до тех пор, пока все не потушат и не помогут пострадавшим.

Глава МЧС России прилетал в Курганскую область 15 мая. Изначального его ждали в конце этой недели, но министр изменил планы. Он посетил самые пострадавшие от пожаров населенные пункты и пообщался с погорельцами.

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После похвалы от главы МЧС России Александра Куренкова мэр Кургана Елена Ситникова получила временный иммунитет от карательных мер из-за масштабных пожаров. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям. Собеседники агентства уточнили, что по итогу своего визита в Курганскую область министр положительно оценил работу Ситниковой в ликвидации последствий возгораний и помощи погорельцам. «Кулуарно Куренков похвалил Ситникову за работу. Это говорит, что принимаемые меры дали эффект. Иммунитет пока гарантирован временный», — добавили источники. Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что для любого чиновника, особенно муниципального, похвала от федерального министра — это большой плюс. «И его можно записать в актив главе города Кургана. Другое дело, что похвала от министра „охранной грамотой“ не является. И после стабилизации ситуации будет проведен „разбор полетов“», — рассказал эксперт. Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пока не будет применять карательных мер к мэрам, в чьих муниципалитетах произошли крупные пожары и погибли люди. Отставок глав не стоит ждать до тех пор, пока все не потушат и не помогут пострадавшим. Глава МЧС России прилетал в Курганскую область 15 мая. Изначального его ждали в конце этой недели, но министр изменил планы. Он посетил самые пострадавшие от пожаров населенные пункты и пообщался с погорельцами.
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