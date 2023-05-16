Работу главы Кургана по ликвидации последствий пожаров положительно оценил федеральный министр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

После похвалы от главы МЧС России Александра Куренкова мэр Кургана Елена Ситникова получила временный иммунитет от карательных мер из-за масштабных пожаров. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям.

Собеседники агентства уточнили, что по итогу своего визита в Курганскую область министр положительно оценил работу Ситниковой в ликвидации последствий возгораний и помощи погорельцам. «Кулуарно Куренков похвалил Ситникову за работу. Это говорит, что принимаемые меры дали эффект. Иммунитет пока гарантирован временный», — добавили источники.

Политолог Александр Безделов в разговоре с корреспондентом URA.RU подчеркнул, что для любого чиновника, особенно муниципального, похвала от федерального министра — это большой плюс. «И его можно записать в актив главе города Кургана. Другое дело, что похвала от министра „охранной грамотой“ не является. И после стабилизации ситуации будет проведен „разбор полетов“», — рассказал эксперт.

Ранее источники URA.RU сообщали, что губернатор Курганской области Вадим Шумков пока не будет применять карательных мер к мэрам, в чьих муниципалитетах произошли крупные пожары и погибли люди. Отставок глав не стоит ждать до тех пор, пока все не потушат и не помогут пострадавшим.

Глава МЧС России прилетал в Курганскую область 15 мая. Изначального его ждали в конце этой недели, но министр изменил планы. Он посетил самые пострадавшие от пожаров населенные пункты и пообщался с погорельцами.