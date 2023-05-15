Министр Куренков выслушал жалобы курганских погорельцев
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
В Курганскую область приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым и другими представителями власти министр встретился с погорельцами из микрорайона Смолино и услышали жалобы от курганцев. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места собрания Куренкова с жителями микрорайона.
Главу МЧС вместе с губернатором Курганской области завалили жалобами в Смолино
Министр Куренков вместе с курганскими властями посмотрели на храм в Смолино
Губернатор Шумков заявил, что власти возьмут кредит на выплаты погорельцам
В Смолино удалось расчистить около 50 домов
В микрорайон Смолино привезли гуманитарную помощь перед приездом Куренкова
Шумков объяснил, что новые дома в сгоревшем микрорайоне начнут строить после просчета возведения дамбы
В сгоревшем микрорайоне Кургана продолжают разгребать завалы
Мэр Кургана Елена Ситникова выслушала жалобы погорельцев из Смолино
В Смолино продолжается уборки территорий после пожаров
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