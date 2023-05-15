Министр Куренков выслушал жалобы курганских погорельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганскую область приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым и другими представителями власти министр встретился с погорельцами из микрорайона Смолино и услышали жалобы от курганцев. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места собрания Куренкова с жителями микрорайона.

Главу МЧС вместе с губернатором Курганской области завалили жалобами в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министр Куренков вместе с курганскими властями посмотрели на храм в Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Шумков заявил, что власти возьмут кредит на выплаты погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Смолино удалось расчистить около 50 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайон Смолино привезли гуманитарную помощь перед приездом Куренкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Шумков объяснил, что новые дома в сгоревшем микрорайоне начнут строить после просчета возведения дамбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сгоревшем микрорайоне Кургана продолжают разгребать завалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Кургана Елена Ситникова выслушала жалобы погорельцев из Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU