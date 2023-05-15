Курганские погорельцы завалили жалобами и благословили министра Куренкова. Фоторепортаж

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Министр Куренков выслушал жалобы курганских погорельцев Фото:
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В Курганскую область приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым и другими представителями власти министр встретился с погорельцами из микрорайона Смолино и услышали жалобы от курганцев. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места собрания Куренкова с жителями микрорайона.

Смолино. Курган
Главу МЧС вместе с губернатором Курганской области завалили жалобами в Смолино
Фото:
Смолино. Курган
Министр Куренков вместе с курганскими властями посмотрели на храм в Смолино
Фото:
Смолино. Курган
Губернатор Шумков заявил, что власти возьмут кредит на выплаты погорельцам
Фото:
Смолино. Курган
В Смолино удалось расчистить около 50 домов
Фото:
Смолино. Курган
В микрорайон Смолино привезли гуманитарную помощь перед приездом Куренкова
Фото:
Смолино. Курган
Шумков объяснил, что новые дома в сгоревшем микрорайоне начнут строить после просчета возведения дамбы
Фото:
Смолино. Курган
В сгоревшем микрорайоне Кургана продолжают разгребать завалы
Фото:
Смолино. Курган
Мэр Кургана Елена Ситникова выслушала жалобы погорельцев из Смолино
Фото:
Смолино. Курган
В Смолино продолжается уборки территорий после пожаров
Фото:

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В Курганскую область приехал руководитель МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Вадимом Шумковым и другими представителями власти министр встретился с погорельцами из микрорайона Смолино и услышали жалобы от курганцев. Корреспонденты информационного агентства URA.RU подготовили фоторепортаж с места собрания Куренкова с жителями микрорайона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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