Курганский губернатор отложит наказание мэров из-за пожаров

У губернатора Вадима Шумкова могут появиться вопросы к главам трех муниципалитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пока не будет применять карательных мер к мэрам, в чьих муниципалитетах произошли крупные пожары и погибли люди. Отставок глав не стоит ждать до тех пор, пока все не потушат все и не помогут пострадавшим, сообщили URA.RU источники, близкие к региональным властям.

«Пока ситуация с пожарами в области не стихнет, никаких кадровых изменений или других карательных мер Шумков предпринимать не будет в отношении мэров. Сейчас у властей другие заботы — разобраться с пожарами и помочь погорельцам», — подчеркнули собеседники агентства. По данным инсайдеров, претензии могут возникнуть к мэру Кургана Елене Ситниковой, главам Шадринского и Кетовского округов Сергею Копылову и Олегу Язовских.

В разговоре с корреспондентом URA.RU политолог Сергей Ширяев отметил, что перечисленные муниципалитеты — крупные и сложные территории. «Замену им найти будет сложно. Думаю, что тут обойдется без отставок. Но определенные выводы сделают», — подчеркнул Ширяев.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что из-за пожаров Шумков произвел кадровые изменения в составе правительства. Появилась должность заместителя главы региона по безопасности и поддержке СВО. Ее занял Станислав Носков (ранее был помощником губернатора). Должность первого зама получила руководитель аппарата губернатора Оксана Куташи.

В майские праздники масштабные пожары бушевали в Кургане, Шадринском и Кетовском округах. Жители нескольких городских микрорайонов, садовых товариществ, сел Юлдус и Белый Яр были эвакуированы. Огонь уничтожил более 500 домов и свыше 4700 строений. Погибли и пострадали люди. В конце апреля в деревне Логоушка Кетовского округа сгорела целая улица.