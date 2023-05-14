Глава МЧС Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область, чтобы проверить помощь, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Александр Куренков проконтролирует организацию защиты населенных пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших селах, а также осуществление всесторонней помощи населению. Министр совместно с губернатором Курганской области совершат облет нескольких поселков, где встретятся с местными жителями», — указано в посте МЧС России.
Сообщается, что Куренков обещал курганцам, что посетит регион с оценкой помощи снова. Министр проверит восстановление утраченных документов. «При необходимости вынесу проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень», — цитируют Куренкова в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков вернется в Курган ради погорельцев. Его приезд был назначен на 18—19 мая.
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