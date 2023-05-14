14 мая 2023
13 мая 2023

Глава МЧС Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Глава МЧС прилетел в Курганскую область Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область, чтобы проверить помощь, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Александр Куренков проконтролирует организацию защиты населенных пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших селах, а также осуществление всесторонней помощи населению. Министр совместно с губернатором Курганской области совершат облет нескольких поселков, где встретятся с местными жителями», — указано в посте МЧС России.

Сообщается, что Куренков обещал курганцам, что посетит регион с оценкой помощи снова. Министр проверит восстановление утраченных документов. «При необходимости вынесу проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень», — цитируют Куренкова в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков вернется в Курган ради погорельцев. Его приезд был назначен на 18—19 мая.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МЧС России Александр Куренков приехал в Курганскую область, чтобы проверить помощь, которую получают пострадавшие от пожаров жители. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Александр Куренков проконтролирует организацию защиты населенных пунктов от природных пожаров, ход восстановительных работ в пострадавших селах, а также осуществление всесторонней помощи населению. Министр совместно с губернатором Курганской области совершат облет нескольких поселков, где встретятся с местными жителями», — указано в посте МЧС России. Сообщается, что Куренков обещал курганцам, что посетит регион с оценкой помощи снова. Министр проверит восстановление утраченных документов. «При необходимости вынесу проблемные вопросы на рассмотрение на федеральный уровень», — цитируют Куренкова в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков вернется в Курган ради погорельцев. Его приезд был назначен на 18—19 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...