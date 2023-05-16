Baza: в Подмосковье власти учат компании правильно зазывать россиян на СВО

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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
Власти подмосковных городов проводят учебу по агитации добровольцев, сообщает Baza Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти подмосковного города Истры проведут совещание «по вопросам мобилизации». На встречу приглашены руководители крупных предприятий. Их обучат агитировать своих работников стать добровольцами в зоне СВО.

«Администрация городского округа Истра приглашает вас на совещание по вопросу мобилизации, которое состоится 18.05.2023», — говорится в письме, подписанном заместителем главы городского округа Истра Эдуардом Половинкиным. Документ опубликовал telegram-канал Baza. Сообщается, что такие совещания будут проводиться в нескольких городах Подмосковья.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию городского округа Истры. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Среди них 17 чеченцев, передает телеканал 360.

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Власти подмосковного города Истры проведут совещание «по вопросам мобилизации». На встречу приглашены руководители крупных предприятий. Их обучат агитировать своих работников стать добровольцами в зоне СВО. «Администрация городского округа Истра приглашает вас на совещание по вопросу мобилизации, которое состоится 18.05.2023», — говорится в письме, подписанном заместителем главы городского округа Истра Эдуардом Половинкиным. Документ опубликовал telegram-канал Baza. Сообщается, что такие совещания будут проводиться в нескольких городах Подмосковья. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию городского округа Истры. На момент публикации ответ в редакцию не поступил. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Среди них 17 чеченцев, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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