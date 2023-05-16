Baza: в Подмосковье власти учат компании правильно зазывать россиян на СВО

Власти подмосковного города Истры проведут совещание «по вопросам мобилизации». На встречу приглашены руководители крупных предприятий. Их обучат агитировать своих работников стать добровольцами в зоне СВО.
«Администрация городского округа Истра приглашает вас на совещание по вопросу мобилизации, которое состоится 18.05.2023», — говорится в письме, подписанном заместителем главы городского округа Истра Эдуардом Половинкиным. Документ опубликовал telegram-канал Baza. Сообщается, что такие совещания будут проводиться в нескольких городах Подмосковья.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию городского округа Истры. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону спецоперации. Среди них 17 чеченцев, передает телеканал 360.
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