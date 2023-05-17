Депутат Госдумы Бурматов призвал владельцев собак пройти специальное обучение

17 мая 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Кинологические курсы помогут защитить собаку от внешних опасностей, сказал Владимир Бурматов Фото: Московец Илья © URA.RU Кинологические курсы стоит пройти всем владельцам собак, вне зависимости от того, как долго они владеют животным. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Есть специфика взаимодействия с животным. Желательно, чтобы каждый владелец ее знал и понимал. Это полезно. Я это всем рекомендую, вне зависимости от того, как долго собака у вас живет. Воспитание животного, как и воспитание ребенка, — это процесс перманентный. К этому надо относиться очень внимательно. Собака — это не только друг, но еще и живое существо, за которое мы несем ответственность. Во время обучения закладывают команды, чтобы животное не поднимало ничего с земли, не съело отраву, не попало под машину и не напало ни на кого», — сказал Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что заставлять людей проходить курсы на законодательном уровне бессмысленно. «Нужно мягко создавать условия, чтобы была такая возможность. Если человек покупает животное, то кинологическая федерация, которая регистрирует его и выдает паспорт, могла бы рекомендовать прохождение таких курсов. Это бы было эффективно. Не ломать через колено, не навязывать что-то, а создавать условия. Чтобы это было просто, комфортно и недорого. Потому что сейчас это денег стоит и, честно говоря, немаленьких», — отметил депутат. В марте конгресс депутатов Испании одобрил законопроект, направленный на защиту животных. Один из пунктов обязывает пройти обучение перед тем, как завести собаку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кинологические курсы стоит пройти всем владельцам собак, вне зависимости от того, как долго они владеют животным. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Есть специфика взаимодействия с животным. Желательно, чтобы каждый владелец ее знал и понимал. Это полезно. Я это всем рекомендую, вне зависимости от того, как долго собака у вас живет. Воспитание животного, как и воспитание ребенка, — это процесс перманентный. К этому надо относиться очень внимательно. Собака — это не только друг, но еще и живое существо, за которое мы несем ответственность. Во время обучения закладывают команды, чтобы животное не поднимало ничего с земли, не съело отраву, не попало под машину и не напало ни на кого», — сказал Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что заставлять людей проходить курсы на законодательном уровне бессмысленно. «Нужно мягко создавать условия, чтобы была такая возможность. Если человек покупает животное, то кинологическая федерация, которая регистрирует его и выдает паспорт, могла бы рекомендовать прохождение таких курсов. Это бы было эффективно. Не ломать через колено, не навязывать что-то, а создавать условия. Чтобы это было просто, комфортно и недорого. Потому что сейчас это денег стоит и, честно говоря, немаленьких», — отметил депутат. В марте конгресс депутатов Испании одобрил законопроект, направленный на защиту животных. Один из пунктов обязывает пройти обучение перед тем, как завести собаку.