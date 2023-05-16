На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы

Авиакомпания Georgian Airways (Грузия) начала через свой сайт продажу билетов в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
«Продажа билетов начинается с 20 мая. Стоимость перелета из Тбилиси в Москву будет стоить от 840 лари (около 330 долларов)», — указано на сайте авиакомпании Georgian Airways.
По информации перевозчика первый рейс запланирован на 20 мая. На сайте говорится о том, что полет на борту Boeing 737 будет длиться 3 часа 15 минут.
Ранее URA.RU писало, что решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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