16 мая 2023

На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы

Грузинская авиакомпания начинает с 20 мая продажу билетов до Москвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Грузинская авиакомпания продает через свой сайт билеты на рейсы в Москву Фото:

Авиакомпания Georgian Airways (Грузия) начала через свой сайт продажу билетов в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Продажа билетов начинается с 20 мая. Стоимость перелета из Тбилиси в Москву будет стоить от 840 лари (около 330 долларов)», — указано на сайте авиакомпании Georgian Airways.

По информации перевозчика первый рейс запланирован на 20 мая. На сайте говорится о том, что полет на борту Boeing 737 будет длиться 3 часа 15 минут.

Ранее URA.RU писало, что решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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Авиакомпания Georgian Airways (Грузия) начала через свой сайт продажу билетов в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика. «Продажа билетов начинается с 20 мая. Стоимость перелета из Тбилиси в Москву будет стоить от 840 лари (около 330 долларов)», — указано на сайте авиакомпании Georgian Airways. По информации перевозчика первый рейс запланирован на 20 мая. На сайте говорится о том, что полет на борту Boeing 737 будет длиться 3 часа 15 минут. Ранее URA.RU писало, что решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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