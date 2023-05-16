На сайте грузинской Georgian Airways открылась продажа билетов на прямые рейсы до Москвы

Грузинская авиакомпания начинает с 20 мая продажу билетов до Москвы

16 мая 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Грузинская авиакомпания продает через свой сайт билеты на рейсы в Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU Авиакомпания Georgian Airways (Грузия) начала через свой сайт продажу билетов в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика. «Продажа билетов начинается с 20 мая. Стоимость перелета из Тбилиси в Москву будет стоить от 840 лари (около 330 долларов)», — указано на сайте авиакомпании Georgian Airways. По информации перевозчика первый рейс запланирован на 20 мая. На сайте говорится о том, что полет на борту Boeing 737 будет длиться 3 часа 15 минут. Ранее URA.RU писало, что решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Авиакомпания Georgian Airways (Грузия) начала через свой сайт продажу билетов в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика. «Продажа билетов начинается с 20 мая. Стоимость перелета из Тбилиси в Москву будет стоить от 840 лари (около 330 долларов)», — указано на сайте авиакомпании Georgian Airways. По информации перевозчика первый рейс запланирован на 20 мая. На сайте говорится о том, что полет на борту Boeing 737 будет длиться 3 часа 15 минут. Ранее URA.RU писало, что решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.