Решение Грузии о связях с Россией разочаровало Евросоюз

Решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Это последнее решение грузинских властей (возобновить авиасообщение с РФ — прим. URA.RU) вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Также он подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении грузинской стороны.
Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии дало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на чартерные рейсы в республику с 17 мая. Всего на рассмотрении агентства находятся пять заявок от компаний из РФ, пишет
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