Решение Грузии о связях с Россией разочаровало Евросоюз

ЕС опасается за европейский путь Грузии из-за возобновления авиасообщения с Россией
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, взлет самолета, самолет
В ЕС выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ Фото:

Решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Это последнее решение грузинских властей (возобновить авиасообщение с РФ — прим. URA.RU) вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Также он подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении грузинской стороны.

Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии дало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на чартерные рейсы в республику с 17 мая. Всего на рассмотрении агентства находятся пять заявок от компаний из РФ, пишет Life.

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Решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Это последнее решение грузинских властей (возобновить авиасообщение с РФ — прим. URA.RU) вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Также он подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении грузинской стороны. Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии дало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на чартерные рейсы в республику с 17 мая. Всего на рассмотрении агентства находятся пять заявок от компаний из РФ, пишет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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