Решение Грузии о связях с Россией разочаровало Евросоюз ЕС опасается за европейский путь Грузии из-за возобновления авиасообщения с Россией 16 мая 2023 в 16:11 Размер текста - 17 + В ЕС выразили сожаление, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Это последнее решение грузинских властей (возобновить авиасообщение с РФ — прим. URA.RU) вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Также он подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении грузинской стороны. Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии дало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на чартерные рейсы в республику с 17 мая. Всего на рассмотрении агентства находятся пять заявок от компаний из РФ, пишет Life . Решение Тбилиси возобновить авиасообщение с Россией вызвало у Евросоюза опасения за европейский путь Грузии. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. «Это последнее решение грузинских властей (возобновить авиасообщение с РФ — прим. URA.RU) вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе. Также он подчеркнул, что Евросоюз сожалеет о решении грузинской стороны. Ранее стало известно, что Агентство гражданской авиации Грузии дало российской авиакомпании «Азимут» разрешение на чартерные рейсы в республику с 17 мая. Всего на рассмотрении агентства находятся пять заявок от компаний из РФ, пишет Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям