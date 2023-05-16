16 мая 2023
15 мая 2023

В Тюменской области вторую неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома в камуфлированной куртке Фото:

В селе Раздолье Тюменской области 4 мая пропал мужчина, который вышел в камуфлированной куртке из дома и не вернулся. Помощь в его поисках просит оказать региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Ушаков Андрей Аркадьевич, 54 года, село Раздолье, Армизонский район, Тюменская область. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке.

Там также указали, что мужчина имеет нормальное телосложение, его рост 166 см, волосы русые, а глаза серые. Перед исчезновением пропавшего видели в камуфлированной зеленой куртке на замке, сером трико и черных резиновых сапогах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8 (800) 700-54-52.

Фото:

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В селе Раздолье Тюменской области 4 мая пропал мужчина, который вышел в камуфлированной куртке из дома и не вернулся. Помощь в его поисках просит оказать региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Ушаков Андрей Аркадьевич, 54 года, село Раздолье, Армизонский район, Тюменская область. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке. Там также указали, что мужчина имеет нормальное телосложение, его рост 166 см, волосы русые, а глаза серые. Перед исчезновением пропавшего видели в камуфлированной зеленой куртке на замке, сером трико и черных резиновых сапогах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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