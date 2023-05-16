В Тюменской области вторую неделю ищут пропавшего мужчину. Фото

17 мая 2023 в 02:45 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома в камуфлированной куртке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В селе Раздолье Тюменской области 4 мая пропал мужчина, который вышел в камуфлированной куртке из дома и не вернулся. Помощь в его поисках просит оказать региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Ушаков Андрей Аркадьевич, 54 года, село Раздолье, Армизонский район, Тюменская область. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке. Там также указали, что мужчина имеет нормальное телосложение, его рост 166 см, волосы русые, а глаза серые. Перед исчезновением пропавшего видели в камуфлированной зеленой куртке на замке, сером трико и черных резиновых сапогах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8 (800) 700-54-52. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

В селе Раздолье Тюменской области 4 мая пропал мужчина, который вышел в камуфлированной куртке из дома и не вернулся. Помощь в его поисках просит оказать региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Ушаков Андрей Аркадьевич, 54 года, село Раздолье, Армизонский район, Тюменская область. Утром 4 мая 2023 года ушел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке. Там также указали, что мужчина имеет нормальное телосложение, его рост 166 см, волосы русые, а глаза серые. Перед исчезновением пропавшего видели в камуфлированной зеленой куртке на замке, сером трико и черных резиновых сапогах. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию или обратиться к волонтерам отряда по телефону 8 (800) 700-54-52.