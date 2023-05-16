16 мая 2023

Куйвашев продвигает во власть Екатеринбурга волонтера Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев и Вагаршак Арутюнян. Екатеринбург, куйвашев евгений
Распоряжение по Дайнесу Евгений Куйвашев дал еще в начале года Фото:

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продвигает во власть Екатеринбурга замдиректора областного медколледжа Евгения Дайнеса, который занимается гуманитарной помощью Донбассу. Куйвашев заприметил его на одном из мероприятий и поручил поддержать на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в гордуму.

Молодой (32 года) менеджер должен занять проходное шестое место в общегородском партсписке ЕР. Эта информация содержится в памятках, которые распространяют внутри горадминистрации и которые оказались в распоряжении URA.RU. Дайнеса связывают с замдиректора регионального департамента внутренней политики Дмитрием Числовым.

В остальном список выглядит, как и анонсировало URA.RU. В первой тройке — мэр Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Они от мандатов откажутся. На четвертом месте — депутат думы Тимофей Жуков (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), на пятом — топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, на седьмом — депутат думы Антон Швалев (фракция Кочеткова), на полупроходном восьмом — депутат Анастасия Немец. Непроходные девятое и десятое места отдали главврачу больницы №9 Игорю Огаркову и главе океанариума Екатерине Показаньевой соответственно.

Памятку, за кого голосовать, распространяют среди сотрудников мэрии Екатеринбурга
Памятку, за кого голосовать, распространяют среди сотрудников мэрии Екатеринбурга
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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продвигает во власть Екатеринбурга замдиректора областного медколледжа Евгения Дайнеса, который занимается гуманитарной помощью Донбассу. Куйвашев заприметил его на одном из мероприятий и поручил поддержать на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в гордуму. Молодой (32 года) менеджер должен занять проходное шестое место в общегородском партсписке ЕР. Эта информация содержится в памятках, которые распространяют внутри горадминистрации и которые оказались в распоряжении URA.RU. Дайнеса связывают с замдиректора регионального департамента внутренней политики Дмитрием Числовым. В остальном список выглядит, как и анонсировало URA.RU. В первой тройке — мэр Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Они от мандатов откажутся. На четвертом месте — депутат думы Тимофей Жуков (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), на пятом — топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, на седьмом — депутат думы Антон Швалев (фракция Кочеткова), на полупроходном восьмом — депутат Анастасия Немец. Непроходные девятое и десятое места отдали главврачу больницы №9 Игорю Огаркову и главе океанариума Екатерине Показаньевой соответственно.
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