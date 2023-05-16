Куйвашев продвигает во власть Екатеринбурга волонтера Донбасса

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продвигает во власть Екатеринбурга замдиректора областного медколледжа Евгения Дайнеса, который занимается гуманитарной помощью Донбассу. Куйвашев заприметил его на одном из мероприятий и поручил поддержать на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в гордуму.
Молодой (32 года) менеджер должен занять проходное шестое место в общегородском партсписке ЕР. Эта информация содержится в памятках, которые распространяют внутри горадминистрации и которые оказались в распоряжении URA.RU. Дайнеса связывают с замдиректора регионального департамента внутренней политики Дмитрием Числовым.
В остальном список выглядит, как и анонсировало URA.RU. В первой тройке — мэр Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин. Они от мандатов откажутся. На четвертом месте — депутат думы Тимофей Жуков (антимэрская фракция миллиардера Виталия Кочеткова), на пятом — топ-менеджер УГМК Илья Бондарев, на седьмом — депутат думы Антон Швалев (фракция Кочеткова), на полупроходном восьмом — депутат Анастасия Немец. Непроходные девятое и десятое места отдали главврачу больницы №9 Игорю Огаркову и главе океанариума Екатерине Показаньевой соответственно.
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