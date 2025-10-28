«Била дочь, а сына душила»: свердловчанку обвинили в истязании детей
Между бывшими супругами идет война в суде
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщину обвинили в избиении своих детей. Бывший муж подал заявление в Следственный комитет, чтобы против нее возбудили уголовное дело. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы отца-заявителя.
По его словам, супруги развелись из-за измены женщины. После этого она подала на алименты — и стала их получать, хотя фактически дети проживают с отцом, сказал Барсуков. «Женщина не стала заниматься воспитанием детей, нигде не работает, постоянно выпивает спиртное. Мой доверитель обратился в суд с иском об определении места проживания несовершеннолетних детей. Когда мы готовились к процессу, я узнал, что бывшая супруга регулярно избивала детей», — заявил Сергей Барсуков.
Женщина якобы била дочку, а пятилетнего сына душила на глазах у бывшего сожителя. Барсуков и отец детей хотят, чтобы следователи возбудили уголовное дело об истязании (ст. 117 УК РФ). По словам юриста, сотрудники СК уже начали проверку.
Оперативно связаться с мамой детей не удалось. Комментариев от силовых структур по теме нет.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!