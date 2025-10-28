«Била дочь, а сына душила»: свердловчанку обвинили в истязании детей

В Каменске-Уральском (Свердловская область) женщину обвинили в избиении своих детей. Бывший муж подал заявление в Следственный комитет, чтобы против нее возбудили уголовное дело. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы отца-заявителя.

По его словам, супруги развелись из-за измены женщины. После этого она подала на алименты — и стала их получать, хотя фактически дети проживают с отцом, сказал Барсуков. «Женщина не стала заниматься воспитанием детей, нигде не работает, постоянно выпивает спиртное. Мой доверитель обратился в суд с иском об определении места проживания несовершеннолетних детей. Когда мы готовились к процессу, я узнал, что бывшая супруга регулярно избивала детей», — заявил Сергей Барсуков.