Огромный пожар, забастовка и разборки группировок: как появился «Таганский ряд» в Екатеринбурге

Торговый центр «Таганский ряд» в Екатеринбурге является местом притяжения для любителей выгодного шопинга, где жители одеваются целыми семьями, однако еще не так давно этот гигант представлял собой просто торговые лотки на улице Вайнера. URA.RU собрало важное о создании популярного рынка.

Когда появился «Таганский ряд»

История торгового центра, в народе называемого «Таганкой», началась в 1993 году. Тогда ветеранам-афганцам выделили два земельных участка: в районе ЖБИ и на Сортировке. Виктор Касинцев, который возглавлял местное отделение Российского союза ветеранов Афганистана, решил создать крупный вещевой рынок.

Первые эксперименты по продаже товаров проводились на улице Вайнера. Там городская администрация разрешила установить торговые лотки — с этого момента начала развиваться история будущего торгового центра.

Три очереди ТЦ «Пекин» строились с 2012 года

Торговый бум «Таганского ряда» и разборки группировок

В середине 90-х в Россию хлынул поток товаров из Турции и Китая, жители покупали там все — от нижнего белья до меховых шуб. СМИ писали, что с главой Ленинского района Константин Архипов подписал соглашение о закреплении участка от Ленина до Малышева за афганцами. Они должны были отвечать за порядок и соблюдение санитарных норм. После этого начались конфликты с криминальными группами, которые считали эту территорию своей.

Через полтора года администрация решила перенести торговлю на улицу Сакко и Ванцетти. Там располагался Центральный колхозный рынок и продавали товары из-за рубежа. Из-за повышения уровня конкуренции арендаторы начали жаловаться на падение выручки. Группировка «Уралмашевские», которой принадлежал колхозный рынок, пыталась переманивать торговцев к себе. Между уралмашевскими и афганцами вспыхивали регулярные конфликты.

Крытые лотки с навесами появились в 1995 году

В 1994 году Касинцева убили. После его смерти афганцы лишились контроля над «Кировским оптовым рынком» (КОР), который открылся в 1994 году. При этом распоряжение главы города о выделении участка под вещевой рынок осталось в силе. Обустроить рынок решили на Сортировке, и в 1995 году на «Таганском ряду» появились лотки с навесами, которые сдавали в аренду.

Крытое здание «Таганки» появилось на месте недостроенной подстанции скорой помощи. Комплекс зданий запускали поэтапно. В 2008 году появились гостиница и торговый центр «Ханой», вторую построили в 2009-м. С 2012 по 2019 годы появились три очереди ТЦ «Пекин».

Торговцы были готовы бастовать не один день, но им пошли на уступки

Крупные происшествия на «Таганском ряду»

Летом и осенью 2011 года на рынке несколько раз проводились проверки. В августе полиция изъяла у арендаторов товар, посчитав его контрафактным, и 120 млн рублей.

Кроме того, было ликвидировано казино «Шанхай», которое работало под вывеской бильярдного клуба. Тогда директор «Таганки» Виктор Тестов рассказал, что на рынке прошло более 40 рейдов полиции, а товар был изъят у продавцов из Китая и Вьетнама.

Следующий масштабный инцидент произошел зимой того же года. Тогда вспыхнул склад, где арендаторы хранили товар. Площадь пожара составила около 4000 квадратных метров, тушение заняло более трех суток. В итоге обошлось без жертв, однако были уничтожены три торговых модуля с одеждой.

В феврале 2024-го сотрудники ТЦ «Пекин» и «Таганского ряда» отказались открывать свои точки в знак протеста подорожавшей на 20% аренды. Продавцы были готовы протестовать до тех пор, пока им не вернут деньги. Однако администрация ТЦ пошла на уступки сотрудникам и не стала повышать арендную плату.

В ТЦ работают около 4000 точек

«Таганский ряд» сейчас

По данным из открытых источников, выручка ТЦ в 2024 году составила 659 млн рублей. В соцсетях команда «Таганского ряда» гордо заявляет, что центр входит в тройку крупнейших оптовых рынков России.