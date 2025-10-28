Затяжные осадки придут в Свердловскую область
Осадки могут сохраниться в регионе до конца октября
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
На Свердловскую область движется часть антициклона, которая несет дожди. Только юго-восток региона не накроют осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В ночь на среду точка окклюзии циклона (разумеется, с дождями) пройдет через западные и северные районы области. Ночные осадки в той или иной мере затронут большинство районов области, только юго-восток региона останется практически сухим», — сказано в прогнозе.
В Екатеринбурге 28 октября ожидается облачная погода с дождем. Днем температура дойдет до +9, а вечером опустится до +3 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду.
