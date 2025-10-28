Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Затяжные осадки придут в Свердловскую область

28 октября 2025 в 07:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Осадки могут сохраниться в регионе до конца октября

Осадки могут сохраниться в регионе до конца октября

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На Свердловскую область движется часть антициклона, которая несет дожди. Только юго-восток региона не накроют осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В ночь на среду точка окклюзии циклона (разумеется, с дождями) пройдет через западные и северные районы области. Ночные осадки в той или иной мере затронут большинство районов области, только юго-восток региона останется практически сухим», — сказано в прогнозе.

В Екатеринбурге 28 октября ожидается облачная погода с дождем. Днем температура дойдет до +9, а вечером опустится до +3 градусов. Порывы ветра могут достигать девяти метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал