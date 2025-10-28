Затяжные осадки придут в Свердловскую область

Осадки могут сохраниться в регионе до конца октября Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

На Свердловскую область движется часть антициклона, которая несет дожди. Только юго-восток региона не накроют осадки. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«В ночь на среду точка окклюзии циклона (разумеется, с дождями) пройдет через западные и северные районы области. Ночные осадки в той или иной мере затронут большинство районов области, только юго-восток региона останется практически сухим», — сказано в прогнозе.