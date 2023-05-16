16 мая 2023

Солисты Пермской оперы выступят на сцене сельского ДК

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ЮУрГУ. Челябинск, аплодисменты
Пермская опера идет на сближение с публикой (архивное фото) Фото:

Певцы из труппы Пермского театра оперы и балета выступят во дворце культуры поселка Уральский. Концерт, который дадут именитые солисты, будет посвящен юбилею поселка, говорят организаторы.

«Солисты и концертмейстеры Пермской оперы исполнят фрагменты знаменитых опер и оперетт русских и зарубежных композиторов, а также неаполитанские песни и шлягеры советской эстрады. Концерт посвящен 75-летию поселка Уральский Нытвенского городского округа Пермского края», — говорится на портале сервиса по продаже билетов.

Концерт состоится 2 июня. Билеты на него стоят от 300 рублей.

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Певцы из труппы Пермского театра оперы и балета выступят во дворце культуры поселка Уральский. Концерт, который дадут именитые солисты, будет посвящен юбилею поселка, говорят организаторы. «Солисты и концертмейстеры Пермской оперы исполнят фрагменты знаменитых опер и оперетт русских и зарубежных композиторов, а также неаполитанские песни и шлягеры советской эстрады. Концерт посвящен 75-летию поселка Уральский Нытвенского городского округа Пермского края», — говорится на портале сервиса по продаже билетов. Концерт состоится 2 июня. Билеты на него стоят от 300 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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