Солисты Пермской оперы выступят на сцене сельского ДК

Пермская опера идет на сближение с публикой (архивное фото)
Певцы из труппы Пермского театра оперы и балета выступят во дворце культуры поселка Уральский. Концерт, который дадут именитые солисты, будет посвящен юбилею поселка, говорят организаторы.
«Солисты и концертмейстеры Пермской оперы исполнят фрагменты знаменитых опер и оперетт русских и зарубежных композиторов, а также неаполитанские песни и шлягеры советской эстрады. Концерт посвящен 75-летию поселка Уральский Нытвенского городского округа Пермского края», — говорится на портале сервиса по продаже билетов.
Концерт состоится 2 июня. Билеты на него стоят от 300 рублей.
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