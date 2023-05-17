17 мая 2023

В Киеве слышны взрывы

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, ресторан, гриб от взрыва
В городе работают системы ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО.

«В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА. Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.

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Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. «В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА. Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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