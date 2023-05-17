В Киеве слышны взрывы 18 мая 2023 в 07:15 Размер текста - 17 + В городе работают системы ПВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. «В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА. Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях. Военная городская администрация Киева предупредила жителей о необходимости находиться в укрытиях. В городе работают системы ПВО. «В Киеве продолжается воздушная тревога. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» — сообщается в telegram-канале Киевской ВГА. Информацию подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак особо предупреждает граждан о запрете на съемку работы ПВО. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает о взрывах в Хмельницком, в Житомирской, Полтавской и Винницкой областях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям