17 мая 2023

Мэрия Кургана запретила продажу алкоголя в выходной день

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя в выходной Фото:

Администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

«Запретить 20 мая 2023 года <…> продажу алкогольной продукции, в том числе пива», — сказано в документе. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы.

Ограничение введут для розничных магазинов, предприятий общественного питания на вынос, организации праздничных площадок. Запрет ввели «в целях обеспечения соблюдения общественного порядка при проведении праздника в городе Кургане». В администрации города URA.RU сообщили, что мера введена из-за проведения в школах Кургана праздника «Последний звонок».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ввели запрет из-за мероприятия. Из-за проведения «Ночи музеев» в центре города запретят парковку на некоторое время.

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Администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. «Запретить 20 мая 2023 года <…> продажу алкогольной продукции, в том числе пива», — сказано в документе. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы. Ограничение введут для розничных магазинов, предприятий общественного питания на вынос, организации праздничных площадок. Запрет ввели «в целях обеспечения соблюдения общественного порядка при проведении праздника в городе Кургане». В администрации города URA.RU сообщили, что мера введена из-за проведения в школах Кургана праздника «Последний звонок». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ввели запрет из-за мероприятия. Из-за проведения «Ночи музеев» в центре города запретят парковку на некоторое время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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