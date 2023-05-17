Мэрия Кургана запретила продажу алкоголя в выходной день

18 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В Кургане ввели запрет на продажу алкоголя в выходной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. «Запретить 20 мая 2023 года <…> продажу алкогольной продукции, в том числе пива», — сказано в документе. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы. Ограничение введут для розничных магазинов, предприятий общественного питания на вынос, организации праздничных площадок. Запрет ввели «в целях обеспечения соблюдения общественного порядка при проведении праздника в городе Кургане». В администрации города URA.RU сообщили, что мера введена из-за проведения в школах Кургана праздника «Последний звонок». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ввели запрет из-за мероприятия. Из-за проведения «Ночи музеев» в центре города запретят парковку на некоторое время.

Администрация Кургана запретила продажу алкогольной продукции в субботу, 20 мая. Об этом сказано в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. «Запретить 20 мая 2023 года <…> продажу алкогольной продукции, в том числе пива», — сказано в документе. Запрет будет действовать с 8 до 23 часов субботы. Ограничение введут для розничных магазинов, предприятий общественного питания на вынос, организации праздничных площадок. Запрет ввели «в целях обеспечения соблюдения общественного порядка при проведении праздника в городе Кургане». В администрации города URA.RU сообщили, что мера введена из-за проведения в школах Кургана праздника «Последний звонок». Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ввели запрет из-за мероприятия. Из-за проведения «Ночи музеев» в центре города запретят парковку на некоторое время.