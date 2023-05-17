17 мая 2023

В Перми сказочное шоу с Жар-птицей открыло празднование юбилея города. Фото, видео

В Перми форум гостеприимства дал старт празднованию 300-летнему юбилею города
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Форум открылся ярким шоу Фото:

В Перми 17 мая на площадке Digital-Port (Решетниковский спуск, 1) стартовал первый форум гостеприимства России. Мероприятие открывает линейку флагманских мероприятий программы «Пермь-300». Краевые власти уверены, что форум по-праву станет главным туристическим событием года. В столицу Прикамья приехали жители нескольких регионов страны — те, кто развивает свои территории, продвигает локальные туристические проекты: экскурсоводы, гиды, рестораторы, отельеры.

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заочно приветствовал гостей форума, и отметил, что он не случайно проходит в Перми. «Символично, что гранд-финал конкурса „Мастера гостеприимства“ проходит в Перми, который празднует свой 300-летний юбилей. Город преображается буквально на глазах, становится ярким туристическим магнитом на карте России и очень комфортным местом для жизни. Рекомендую всем воспользоваться туристическими маршрутами, которые специально разработаны к юбилею города», — сказал Чернышкенко.

Заместитель главы правительства Пермского края Алексей Черников выразил уверенность, что мероприятие «войдет в историю» поскольку является самым ожидаемым туристическим событием года. Среди участников, отметил Черников, новые субъекты РФ: Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская область.

На протяжении двух дней регионы-участники представят свои события, возможности и достопримечательности, смогут обменяться опытом развития туротрасли. Организаторы форума подготовили насыщенную деловую и образовательную программы. Завершающим событием мероприятия станет гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства».

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Форум проходит в живописном месте, пространстве Digital Port, откуда открывается красивый вид на город и Каму
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Участники форума готовы удивить своими проектами и поделиться идеями привлечения туристов в регион
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
В течение двух дней, 18—19 мая, для гостей будет работать ярмарка мастеров
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Участники мероприятия расскажут о туристическом потенциале родных регионов
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Форум открылся ярким шоу, в котором его авторы показали, чем традиционно славится Россия
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Русский балет на открытии форума гостеприимства
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Артисты пермской оперы исполнили отрывок из произведения композитора Александра Бородина «Князь Игорь»
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Зрители горячо приветствовали артистов
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
Алексей Черников уверен, что форум, проходящий в Перми, станет главным туристическим событием года
Фото:

Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь
На площадке форума пройдет порядка 100 событий и активностей, десятки человек пройдут обучение по образовательным программам
Фото:

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В Перми 17 мая на площадке Digital-Port (Решетниковский спуск, 1) стартовал первый форум гостеприимства России. Мероприятие открывает линейку флагманских мероприятий программы «Пермь-300». Краевые власти уверены, что форум по-праву станет главным туристическим событием года. В столицу Прикамья приехали жители нескольких регионов страны — те, кто развивает свои территории, продвигает локальные туристические проекты: экскурсоводы, гиды, рестораторы, отельеры. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко заочно приветствовал гостей форума, и отметил, что он не случайно проходит в Перми. «Символично, что гранд-финал конкурса „Мастера гостеприимства“ проходит в Перми, который празднует свой 300-летний юбилей. Город преображается буквально на глазах, становится ярким туристическим магнитом на карте России и очень комфортным местом для жизни. Рекомендую всем воспользоваться туристическими маршрутами, которые специально разработаны к юбилею города», — сказал Чернышкенко. Заместитель главы правительства Пермского края Алексей Черников выразил уверенность, что мероприятие «войдет в историю» поскольку является самым ожидаемым туристическим событием года. Среди участников, отметил Черников, новые субъекты РФ: Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская область. На протяжении двух дней регионы-участники представят свои события, возможности и достопримечательности, смогут обменяться опытом развития туротрасли. Организаторы форума подготовили насыщенную деловую и образовательную программы. Завершающим событием мероприятия станет гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства».
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