Российскую актрису фильмов для взрослых Еву Эльфи объявили врагом Украины

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Еву Эльфи внесли в украинскую базу «Миротворец» Фото:

Порноактриса Юлия Романова (Ева Элфи) была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ева Эльфи родилась в Омске.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке. Ее текст приводит телеканал 360.

Девушка снимается в фильмах для взрослых и загружает их на соответствущие ресурсы. В одном из интервью она отметила, что в роликах снимается только со своим парнем. До этой профессии она хотела посвятить себя журналистике.

После начала спецоперации она покинула Россию. Теперь она живет в Калифорнии.

Украиский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем опубликованы данные многих публичных людей.

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Порноактриса Юлия Романова (Ева Элфи) была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ева Эльфи родилась в Омске. «Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке. Ее текст приводит телеканал 360. Девушка снимается в фильмах для взрослых и загружает их на соответствущие ресурсы. В одном из интервью она отметила, что в роликах снимается только со своим парнем. До этой профессии она хотела посвятить себя журналистике. После начала спецоперации она покинула Россию. Теперь она живет в Калифорнии. Украиский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем опубликованы данные многих публичных людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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