Российскую актрису фильмов для взрослых Еву Эльфи объявили врагом Украины

Порноактриса Юлия Романова (Ева Элфи) была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ева Эльфи родилась в Омске.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке. Ее текст приводит телеканал 360.
Девушка снимается в фильмах для взрослых и загружает их на соответствущие ресурсы. В одном из интервью она отметила, что в роликах снимается только со своим парнем. До этой профессии она хотела посвятить себя журналистике.
После начала спецоперации она покинула Россию. Теперь она живет в Калифорнии.
Украиский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем опубликованы данные многих публичных людей.
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