Российскую актрису фильмов для взрослых Еву Эльфи объявили врагом Украины

18 мая 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Еву Эльфи внесли в украинскую базу «Миротворец» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порноактриса Юлия Романова (Ева Элфи) была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ева Эльфи родилась в Омске. «Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке. Ее текст приводит телеканал 360. Девушка снимается в фильмах для взрослых и загружает их на соответствущие ресурсы. В одном из интервью она отметила, что в роликах снимается только со своим парнем. До этой профессии она хотела посвятить себя журналистике. После начала спецоперации она покинула Россию. Теперь она живет в Калифорнии. Украиский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем опубликованы данные многих публичных людей.

Порноактриса Юлия Романова (Ева Элфи) была включена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Ева Эльфи родилась в Омске. «Сознательное нарушение государственной границы Украины», — значится в карточке. Ее текст приводит телеканал 360. Девушка снимается в фильмах для взрослых и загружает их на соответствущие ресурсы. В одном из интервью она отметила, что в роликах снимается только со своим парнем. До этой профессии она хотела посвятить себя журналистике. После начала спецоперации она покинула Россию. Теперь она живет в Калифорнии. Украиский сайт «Миротворец» позиционирует себя как центр исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины. На нем опубликованы данные многих публичных людей.