Алла Пугачева заступилась за Ройзмана* перед судом

Певица Алла Пугачева стала одним из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды, вдовы первого президента России Наины Ельциной, Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко», — передает корреспондент из зала суда.
В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
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