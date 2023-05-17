17 мая 2023

Алла Пугачева заступилась за Ройзмана* перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Пугачева положительно отозвалась о Ройзмане Фото:

Певица Алла Пугачева стала одним из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды, вдовы первого президента России Наины Ельциной, Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко», — передает корреспондент из зала суда.

В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

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Певица Алла Пугачева стала одним из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды, вдовы первого президента России Наины Ельциной, Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко», — передает корреспондент из зала суда. В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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