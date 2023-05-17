Алла Пугачева заступилась за Ройзмана* перед судом

18 мая 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Пугачева положительно отозвалась о Ройзмане Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Певица Алла Пугачева стала одним из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды, вдовы первого президента России Наины Ельциной, Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко», — передает корреспондент из зала суда. В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.

Певица Алла Пугачева стала одним из тех людей, кто написал положительную характеристику в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ). Сегодня его судят за дискредитацию армии России. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы „Коляда-театра“ Николая Коляды, вдовы первого президента России Наины Ельциной, Алексея Венедиктова (признан иноагентом в РФ), режиссера Алексея Федорченко», — передает корреспондент из зала суда. В Октябрьском суде Екатеринбурга 18 мая стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении Ройзмана. Его обвиняют по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Трансляцию с заседания можно прочитать в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом в России.