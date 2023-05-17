17 мая 2023

В Екатеринбурге возобновили суд над Ройзманом* за дискредитацию армии. Онлайн-трансляция

В Екатеринбурге судят Ройзмана* за дискредитацию армии
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений
Ройзман должен выступить с последним словом на заседании Фото:

В Октябрьском суде Екатеринбурга стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. Последнее заседание про Ройзману прошло 10 мая.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

11:58 18.05.2023 Гособвинители попросили ознакомиться с представленной стопкой документов. Для этого суд объявил перерыв на 15 минут.

11:57 18.05.2023 Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы «Коляда-театра» Николая Коляды и других деятелей искусств.

11:52 18.05.2023 Адвокат Ройзмана Идамжапов представил в суд заключение лингвиста, касающееся речи подсудимого на стриме. Кроме этого, он представил другие документы: запрос депутату Госдумы, справки и копии приказов.

11:47 18.05.2023 Бахтин рассказал историю о рождении сына со смертельной болезнью, которую не могли вылечить. По словам свидетеля, Ройзман помог собрать деньги на помощь малышу.

Бахтин стал последним свидетелем на заседании
Бахтин стал последним свидетелем на заседании
Фото:

11:46 18.05.2023 В зал пригласили последнего свидетеля в деле — безработного Дмитрия Бахтина. После его ответов на вопросы суд перейдет к завершающим этапам заседания.

11:43 18.05.2023 Свидетель заявила о милосердии Ройзмана и советовала читать его книги. Перед этим судья попросил ее быть краткой и не рассказывать полную историю жизни. «Нас познакомила Лиза Глинка. Она сказала, что он хочет перенять опыт открытия хосписа, так как хочет открыть его и в Екатеринбурге. Ройзман после этого прислал к нам на обучение людей, которые занимались открытием хосписа», — заявила суду Федермессер.

11:32 18.05.2023 Федермессер не смогла назвать негативные качества Ройзмана. Она упомянула об общественной деятельности подсудимого.

Свидетелем защиты стала Анна Федермессер — учредитель благотворительного Фонда помощи «Вера»
Свидетелем защиты стала Анна Федермессер — учредитель благотворительного Фонда помощи «Вера»
Фото:

11:30 18.05.2023 В зал зашла свидетель стороны защиты Анна Федермессер. Она работает в медицинской сфере.

11:27 18.05.2023 Кантемиров ответил на все вопросы, не садясь на стул, несмотря на проблемы с ногами. Следователь попросил огласить показания не пришедшего свидетеля Новикова, но суд отказал. Адвокат Владислав Идамжапов попросил пригласить следующего свидетеля.

11:22 18.05.2023 Адвокат Ройзмана спросил Кантемирова, изменилось ли его отношение к вооруженным силам РФ после просмотра стрима Ройзмана. «Свидетель заявил, что его мнение об армии никак не поменялось», — сообщает корреспондент из зала суда.

11:19 18.05.2023 Кантемиров не смог процитировать Ройзмана, но рассказал, что слышал негативные высказывания о ВС РФ. Свидетель принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

11:17 18.05.2023 Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом, но охарактеризовал его позитивно, не вспомнив, что подсудимый был мэром. Свидетель признался, что смотрел стрим Ройзмана, в котором ему не понравился «негатив о православии и осуждение вооруженных сил».

11:14 18.05.2023 Первым свидетелем приглашен военный пенсионер Юрий Кантемиров. Он зашел в зал на костылях, пристав принес стул.

Заседание по Ройзману (временная галерея)
Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом
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11:12 18.05.2023 «Судья Николай Тараненко зашел в зал и объявил о возобновлении заседания. Готовятся пригласить первого свидетеля», — сообщает корреспондент с места событий.

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11:08 18.05.2023 В зал с прессой зашел Муратов. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым.

11:08 18.05.2023 Участников процесса запустили в зал заседания. Планируется заслушать свидетелей и приступить к прениям сторон. Ожидают судью Николая Тараненко.

10:59 18.05.2023 Ройзман пришел к залу заседания. Он общается со сторонниками и адвокатами.

10:53 18.05.2023 Поддержать экс-мэра Екатеринбурга приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Он пришел не как свидетель, остался в соседнем здании, где запустят видеотрансляцию заседания, передает корреспондент URA.RU.

10:44 18.05.2023 Евгений Ройзман подъехал к зданию суда. Заседание начнется в 11:00.

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В Октябрьском суде Екатеринбурга стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. Последнее заседание про Ройзману прошло 10 мая. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 11:58 18.05.2023 Гособвинители попросили ознакомиться с представленной стопкой документов. Для этого суд объявил перерыв на 15 минут. 11:57 18.05.2023 Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы «Коляда-театра» Николая Коляды и других деятелей искусств. 11:52 18.05.2023 Адвокат Ройзмана Идамжапов представил в суд заключение лингвиста, касающееся речи подсудимого на стриме. Кроме этого, он представил другие документы: запрос депутату Госдумы, справки и копии приказов. 11:47 18.05.2023 Бахтин рассказал историю о рождении сына со смертельной болезнью, которую не могли вылечить. По словам свидетеля, Ройзман помог собрать деньги на помощь малышу. 11:46 18.05.2023 В зал пригласили последнего свидетеля в деле — безработного Дмитрия Бахтина. После его ответов на вопросы суд перейдет к завершающим этапам заседания. 11:43 18.05.2023 Свидетель заявила о милосердии Ройзмана и советовала читать его книги. Перед этим судья попросил ее быть краткой и не рассказывать полную историю жизни. «Нас познакомила Лиза Глинка. Она сказала, что он хочет перенять опыт открытия хосписа, так как хочет открыть его и в Екатеринбурге. Ройзман после этого прислал к нам на обучение людей, которые занимались открытием хосписа», — заявила суду Федермессер. 11:32 18.05.2023 Федермессер не смогла назвать негативные качества Ройзмана. Она упомянула об общественной деятельности подсудимого. 11:30 18.05.2023 В зал зашла свидетель стороны защиты Анна Федермессер. Она работает в медицинской сфере. 11:27 18.05.2023 Кантемиров ответил на все вопросы, не садясь на стул, несмотря на проблемы с ногами. Следователь попросил огласить показания не пришедшего свидетеля Новикова, но суд отказал. Адвокат Владислав Идамжапов попросил пригласить следующего свидетеля. 11:22 18.05.2023 Адвокат Ройзмана спросил Кантемирова, изменилось ли его отношение к вооруженным силам РФ после просмотра стрима Ройзмана. «Свидетель заявил, что его мнение об армии никак не поменялось», — сообщает корреспондент из зала суда. 11:19 18.05.2023 Кантемиров не смог процитировать Ройзмана, но рассказал, что слышал негативные высказывания о ВС РФ. Свидетель принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 11:17 18.05.2023 Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом, но охарактеризовал его позитивно, не вспомнив, что подсудимый был мэром. Свидетель признался, что смотрел стрим Ройзмана, в котором ему не понравился «негатив о православии и осуждение вооруженных сил». 11:14 18.05.2023 Первым свидетелем приглашен военный пенсионер Юрий Кантемиров. Он зашел в зал на костылях, пристав принес стул. 11:12 18.05.2023 «Судья Николай Тараненко зашел в зал и объявил о возобновлении заседания. Готовятся пригласить первого свидетеля», — сообщает корреспондент с места событий. 11:08 18.05.2023 В зал с прессой зашел Муратов. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. 11:08 18.05.2023 Участников процесса запустили в зал заседания. Планируется заслушать свидетелей и приступить к прениям сторон. Ожидают судью Николая Тараненко. 10:59 18.05.2023 Ройзман пришел к залу заседания. Он общается со сторонниками и адвокатами. 10:53 18.05.2023 Поддержать экс-мэра Екатеринбурга приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Он пришел не как свидетель, остался в соседнем здании, где запустят видеотрансляцию заседания, передает корреспондент URA.RU. 10:44 18.05.2023 Евгений Ройзман подъехал к зданию суда. Заседание начнется в 11:00.
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