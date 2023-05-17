В Екатеринбурге возобновили суд над Ройзманом* за дискредитацию армии. Онлайн-трансляция

В Екатеринбурге судят Ройзмана* за дискредитацию армии

18 мая 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Ройзман должен выступить с последним словом на заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Октябрьском суде Екатеринбурга стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. Последнее заседание про Ройзману прошло 10 мая. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 11:58 Гособвинители попросили ознакомиться с представленной стопкой документов. Для этого суд объявил перерыв на 15 минут. 11:57 Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы «Коляда-театра» Николая Коляды и других деятелей искусств. 11:52 Адвокат Ройзмана Идамжапов представил в суд заключение лингвиста, касающееся речи подсудимого на стриме. Кроме этого, он представил другие документы: запрос депутату Госдумы, справки и копии приказов. 11:47 Бахтин рассказал историю о рождении сына со смертельной болезнью, которую не могли вылечить. По словам свидетеля, Ройзман помог собрать деньги на помощь малышу. Бахтин стал последним свидетелем на заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:46 В зал пригласили последнего свидетеля в деле — безработного Дмитрия Бахтина. После его ответов на вопросы суд перейдет к завершающим этапам заседания. 11:43 Свидетель заявила о милосердии Ройзмана и советовала читать его книги. Перед этим судья попросил ее быть краткой и не рассказывать полную историю жизни. «Нас познакомила Лиза Глинка. Она сказала, что он хочет перенять опыт открытия хосписа, так как хочет открыть его и в Екатеринбурге. Ройзман после этого прислал к нам на обучение людей, которые занимались открытием хосписа», — заявила суду Федермессер. 11:32 Федермессер не смогла назвать негативные качества Ройзмана. Она упомянула об общественной деятельности подсудимого. Свидетелем защиты стала Анна Федермессер — учредитель благотворительного Фонда помощи «Вера» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:30 В зал зашла свидетель стороны защиты Анна Федермессер. Она работает в медицинской сфере. 11:27 Кантемиров ответил на все вопросы, не садясь на стул, несмотря на проблемы с ногами. Следователь попросил огласить показания не пришедшего свидетеля Новикова, но суд отказал. Адвокат Владислав Идамжапов попросил пригласить следующего свидетеля. 11:22 Адвокат Ройзмана спросил Кантемирова, изменилось ли его отношение к вооруженным силам РФ после просмотра стрима Ройзмана. «Свидетель заявил, что его мнение об армии никак не поменялось», — сообщает корреспондент из зала суда. 11:19 Кантемиров не смог процитировать Ройзмана, но рассказал, что слышал негативные высказывания о ВС РФ. Свидетель принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 11:17 Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом, но охарактеризовал его позитивно, не вспомнив, что подсудимый был мэром. Свидетель признался, что смотрел стрим Ройзмана, в котором ему не понравился «негатив о православии и осуждение вооруженных сил». 11:14 Первым свидетелем приглашен военный пенсионер Юрий Кантемиров. Он зашел в зал на костылях, пристав принес стул. Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:12 «Судья Николай Тараненко зашел в зал и объявил о возобновлении заседания. Готовятся пригласить первого свидетеля», — сообщает корреспондент с места событий. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 11:08 В зал с прессой зашел Муратов. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. 11:08 Участников процесса запустили в зал заседания. Планируется заслушать свидетелей и приступить к прениям сторон. Ожидают судью Николая Тараненко. 10:59 Ройзман пришел к залу заседания. Он общается со сторонниками и адвокатами. 10:53 Поддержать экс-мэра Екатеринбурга приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Он пришел не как свидетель, остался в соседнем здании, где запустят видеотрансляцию заседания, передает корреспондент URA.RU. 10:44 Евгений Ройзман подъехал к зданию суда. Заседание начнется в 11:00. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Октябрьском суде Екатеринбурга стартовало третье заседание суда, где рассматривают уголовное дело в отношении экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). Его обвиняют в публичной дискредитации армии РФ. Планируется, что сегодня допросят двух свидетелей обвинения, свидетелей защиты, затем состоятся прения, после этого политик выступит с последним словом. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Ранее в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ (публичная дискредитация армии) после одного из его выступлений на стриме. Экс-политика задержали 24 августа и провели обыски в его квартире, Фонде и музее Невьянской иконы. Последнее заседание про Ройзману прошло 10 мая. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 11:58 18.05.2023 Гособвинители попросили ознакомиться с представленной стопкой документов. Для этого суд объявил перерыв на 15 минут. 11:57 18.05.2023 Идамжапов представил в суд характеристику от певицы Аллы Пугачевой. Кроме этого, представлены характеристики от главы «Коляда-театра» Николая Коляды и других деятелей искусств. 11:52 18.05.2023 Адвокат Ройзмана Идамжапов представил в суд заключение лингвиста, касающееся речи подсудимого на стриме. Кроме этого, он представил другие документы: запрос депутату Госдумы, справки и копии приказов. 11:47 18.05.2023 Бахтин рассказал историю о рождении сына со смертельной болезнью, которую не могли вылечить. По словам свидетеля, Ройзман помог собрать деньги на помощь малышу. 11:46 18.05.2023 В зал пригласили последнего свидетеля в деле — безработного Дмитрия Бахтина. После его ответов на вопросы суд перейдет к завершающим этапам заседания. 11:43 18.05.2023 Свидетель заявила о милосердии Ройзмана и советовала читать его книги. Перед этим судья попросил ее быть краткой и не рассказывать полную историю жизни. «Нас познакомила Лиза Глинка. Она сказала, что он хочет перенять опыт открытия хосписа, так как хочет открыть его и в Екатеринбурге. Ройзман после этого прислал к нам на обучение людей, которые занимались открытием хосписа», — заявила суду Федермессер. 11:32 18.05.2023 Федермессер не смогла назвать негативные качества Ройзмана. Она упомянула об общественной деятельности подсудимого. 11:30 18.05.2023 В зал зашла свидетель стороны защиты Анна Федермессер. Она работает в медицинской сфере. 11:27 18.05.2023 Кантемиров ответил на все вопросы, не садясь на стул, несмотря на проблемы с ногами. Следователь попросил огласить показания не пришедшего свидетеля Новикова, но суд отказал. Адвокат Владислав Идамжапов попросил пригласить следующего свидетеля. 11:22 18.05.2023 Адвокат Ройзмана спросил Кантемирова, изменилось ли его отношение к вооруженным силам РФ после просмотра стрима Ройзмана. «Свидетель заявил, что его мнение об армии никак не поменялось», — сообщает корреспондент из зала суда. 11:19 18.05.2023 Кантемиров не смог процитировать Ройзмана, но рассказал, что слышал негативные высказывания о ВС РФ. Свидетель принимал участие в боевых действиях в Афганистане. 11:17 18.05.2023 Кантемиров сообщил, что лично не знаком с Ройзманом, но охарактеризовал его позитивно, не вспомнив, что подсудимый был мэром. Свидетель признался, что смотрел стрим Ройзмана, в котором ему не понравился «негатив о православии и осуждение вооруженных сил». 11:14 18.05.2023 Первым свидетелем приглашен военный пенсионер Юрий Кантемиров. Он зашел в зал на костылях, пристав принес стул. 11:12 18.05.2023 «Судья Николай Тараненко зашел в зал и объявил о возобновлении заседания. Готовятся пригласить первого свидетеля», — сообщает корреспондент с места событий. 11:08 18.05.2023 В зал с прессой зашел Муратов. Ройзман попросил его передать привет общим знакомым. 11:08 18.05.2023 Участников процесса запустили в зал заседания. Планируется заслушать свидетелей и приступить к прениям сторон. Ожидают судью Николая Тараненко. 10:59 18.05.2023 Ройзман пришел к залу заседания. Он общается со сторонниками и адвокатами. 10:53 18.05.2023 Поддержать экс-мэра Екатеринбурга приехал главный редактор «Новой газеты» (Верховный суд аннулировал регистрацию издания) Дмитрий Муратов. Он пришел не как свидетель, остался в соседнем здании, где запустят видеотрансляцию заседания, передает корреспондент URA.RU. 10:44 18.05.2023 Евгений Ройзман подъехал к зданию суда. Заседание начнется в 11:00.