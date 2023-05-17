17 мая 2023

Курганский подросток чуть не погиб из-за задания в интимном telegram-канале

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В одном из telegram-каналов с интимными переписками подростков заставляют выполнять опасные для жизни задания Фото:

Подросток из Кургана чуть не погиб, выполняя задание в интимном telegram-канале. Информацию об этом сообщает ряд СМИ.

«Мальчик согласился сделать то, что потребовал один из участников: накинуть петлю на шею, совершить интимные действия и снять это на видео. От удушения его спас дедушка, который собирался отвезти юношу в музыкальную школу. Он нашел внука на веревке и без трусов», — написано в посте telegram-канала Ural Mash.

Отмечается, что подростку 12 лет и он живет в полной семье. Из-за случившегося ребенок попал в кому. После выхода из нее он так и не признался родителям в причинах своего поступка. Следователи выяснили, что мальчик искал в интернете, как сделать удавку.

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Подросток из Кургана чуть не погиб, выполняя задание в интимном telegram-канале. Информацию об этом сообщает ряд СМИ. «Мальчик согласился сделать то, что потребовал один из участников: накинуть петлю на шею, совершить интимные действия и снять это на видео. От удушения его спас дедушка, который собирался отвезти юношу в музыкальную школу. Он нашел внука на веревке и без трусов», — написано в посте telegram-канала Ural Mash. Отмечается, что подростку 12 лет и он живет в полной семье. Из-за случившегося ребенок попал в кому. После выхода из нее он так и не признался родителям в причинах своего поступка. Следователи выяснили, что мальчик искал в интернете, как сделать удавку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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