Курганский подросток чуть не погиб из-за задания в интимном telegram-канале

18 мая 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В одном из telegram-каналов с интимными переписками подростков заставляют выполнять опасные для жизни задания Фото: Денис Моргунов © URA.RU Подросток из Кургана чуть не погиб, выполняя задание в интимном telegram-канале. Информацию об этом сообщает ряд СМИ. «Мальчик согласился сделать то, что потребовал один из участников: накинуть петлю на шею, совершить интимные действия и снять это на видео. От удушения его спас дедушка, который собирался отвезти юношу в музыкальную школу. Он нашел внука на веревке и без трусов», — написано в посте telegram-канала Ural Mash. Отмечается, что подростку 12 лет и он живет в полной семье. Из-за случившегося ребенок попал в кому. После выхода из нее он так и не признался родителям в причинах своего поступка. Следователи выяснили, что мальчик искал в интернете, как сделать удавку.

Подросток из Кургана чуть не погиб, выполняя задание в интимном telegram-канале. Информацию об этом сообщает ряд СМИ. «Мальчик согласился сделать то, что потребовал один из участников: накинуть петлю на шею, совершить интимные действия и снять это на видео. От удушения его спас дедушка, который собирался отвезти юношу в музыкальную школу. Он нашел внука на веревке и без трусов», — написано в посте telegram-канала Ural Mash. Отмечается, что подростку 12 лет и он живет в полной семье. Из-за случившегося ребенок попал в кому. После выхода из нее он так и не признался родителям в причинах своего поступка. Следователи выяснили, что мальчик искал в интернете, как сделать удавку.