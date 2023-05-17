17 мая 2023

Глава района в Перми анонсировал открытие поликлиники-долгостроя

В Кировском районе Перми открывается поликлиника, которую начали строить в 2017 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр новой детской поликлиники. Курган, детская поликлиника, рентгеновский аппарат, ренген
Совсем скоро поликлиника смоет принять первых пациентов Фото:

В Кировском районе Перми завершено строительство детской поликлиники. Объект начали возводить в 2017 году, но затем строительство несколько раз останавливалось из-за смены подрядчиков. Глава района Михаил Борисов в комментариях на странице администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчикам, что поликлиника откроется летом.

«[Детскую] поликлинику достроили. В летний период ее откроют. Сейчас идет процедура получения лицензии на осуществление деятельности», — написал Борисов. В 2022 году объект-долгострой с инспекцией посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На тот момент готовность поликлиники составляла порядка 50%. Махонин заявлял, что достраивать детскую поликлинику будет «проверенный подрядчик», ООО «СтройПерспектива», который ранее строил аналогичный объект в Индустриальном районе Перми. Строительной компании, в том числе, пришлось демонтировать ряд некачественных элементов, оставленных прежним подрядчиком.

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В Кировском районе Перми завершено строительство детской поликлиники. Объект начали возводить в 2017 году, но затем строительство несколько раз останавливалось из-за смены подрядчиков. Глава района Михаил Борисов в комментариях на странице администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчикам, что поликлиника откроется летом. «[Детскую] поликлинику достроили. В летний период ее откроют. Сейчас идет процедура получения лицензии на осуществление деятельности», — написал Борисов. В 2022 году объект-долгострой с инспекцией посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На тот момент готовность поликлиники составляла порядка 50%. Махонин заявлял, что достраивать детскую поликлинику будет «проверенный подрядчик», ООО «СтройПерспектива», который ранее строил аналогичный объект в Индустриальном районе Перми. Строительной компании, в том числе, пришлось демонтировать ряд некачественных элементов, оставленных прежним подрядчиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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