Глава района в Перми анонсировал открытие поликлиники-долгостроя

В Кировском районе Перми открывается поликлиника, которую начали строить в 2017 году

18 мая 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Совсем скоро поликлиника смоет принять первых пациентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кировском районе Перми завершено строительство детской поликлиники. Объект начали возводить в 2017 году, но затем строительство несколько раз останавливалось из-за смены подрядчиков. Глава района Михаил Борисов в комментариях на странице администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчикам, что поликлиника откроется летом. «[Детскую] поликлинику достроили. В летний период ее откроют. Сейчас идет процедура получения лицензии на осуществление деятельности», — написал Борисов. В 2022 году объект-долгострой с инспекцией посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На тот момент готовность поликлиники составляла порядка 50%. Махонин заявлял, что достраивать детскую поликлинику будет «проверенный подрядчик», ООО «СтройПерспектива», который ранее строил аналогичный объект в Индустриальном районе Перми. Строительной компании, в том числе, пришлось демонтировать ряд некачественных элементов, оставленных прежним подрядчиком.

В Кировском районе Перми завершено строительство детской поликлиники. Объект начали возводить в 2017 году, но затем строительство несколько раз останавливалось из-за смены подрядчиков. Глава района Михаил Борисов в комментариях на странице администрации в соцсети «ВКонтакте» сообщил подписчикам, что поликлиника откроется летом. «[Детскую] поликлинику достроили. В летний период ее откроют. Сейчас идет процедура получения лицензии на осуществление деятельности», — написал Борисов. В 2022 году объект-долгострой с инспекцией посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. На тот момент готовность поликлиники составляла порядка 50%. Махонин заявлял, что достраивать детскую поликлинику будет «проверенный подрядчик», ООО «СтройПерспектива», который ранее строил аналогичный объект в Индустриальном районе Перми. Строительной компании, в том числе, пришлось демонтировать ряд некачественных элементов, оставленных прежним подрядчиком.