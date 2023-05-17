17 мая 2023

В Перми городской последний звонок пройдет в парке развлечений

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Бал выпускников "Будущее здесь". Пермь, набережная реки кама, выпускники 2022, будущее здесь, выпускной бал 2022, школьницы в фартуках, школьная форма ссср
Выпускники простятся со школой 22 мая Фото:

Пермский парк развлечений имени Горького устраивает для выпускников школ общий праздник. Последний звонок здесь отметят концертом и перформансами, говорят организаторы.

«Ждем всех выпускников города и края. Будет классно! В программе кавер-группы „Park Remake“ и „Это не мое“; выступления музыкантов „NETTY“, „CRAZYLOVVE“, Димы Шуматова; МC Вася Журавлев; дискотека с DJ Time и крутой перформанс», — сообщается в соцсетях парка.

Последний звонок в парке Горького пройдет 22 мая. Начало в 18:00.

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Пермский парк развлечений имени Горького устраивает для выпускников школ общий праздник. Последний звонок здесь отметят концертом и перформансами, говорят организаторы. «Ждем всех выпускников города и края. Будет классно! В программе кавер-группы „Park Remake“ и „Это не мое“; выступления музыкантов „NETTY“, „CRAZYLOVVE“, Димы Шуматова; МC Вася Журавлев; дискотека с DJ Time и крутой перформанс», — сообщается в соцсетях парка. Последний звонок в парке Горького пройдет 22 мая. Начало в 18:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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