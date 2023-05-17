В Перми городской последний звонок пройдет в парке развлечений

Выпускники простятся со школой 22 мая
Пермский парк развлечений имени Горького устраивает для выпускников школ общий праздник. Последний звонок здесь отметят концертом и перформансами, говорят организаторы.
«Ждем всех выпускников города и края. Будет классно! В программе кавер-группы „Park Remake“ и „Это не мое“; выступления музыкантов „NETTY“, „CRAZYLOVVE“, Димы Шуматова; МC Вася Журавлев; дискотека с DJ Time и крутой перформанс», — сообщается в соцсетях парка.
Последний звонок в парке Горького пройдет 22 мая. Начало в 18:00.
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