Джонсон хотел «набить морду» Макрону из-за Путина

18 мая 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

Борис Джонсон назвал Макрона подхалимом Фото: Официальный сайт президента Украины Британский политик Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона подхалимом и хотел «набить ему морду» в ответ на критику по обращению с беженцами с Украины. Об этом заявил бывший пресс-секретарь экс-премьера Великобритании Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC. «На нашей утренней встрече с небольшой компанией он просто начал яростно нападать на Эммануэля Макрона, говоря: „Он — слово из четырех букв, начинающееся на ‚с‘, он — чудак, он — путинский лизоблюд, нам нужно наброситься на него“ <…> „нам нужна вакханалия с избиением лягушек“», — рассказал Гуто Харри. Бывший пресс-секретарь добавил, что британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, а Макрон подлил масла в огонь. Его слова были на первой полосе Guardian в пятницу. Также Гуто Харри уточнил, что Джонсон обычно не склонен по-настоящему сердиться или грубо выражаться, но это был тот случай, когда он действительно вышел из себя. Бывший пресс-секретарь сообщил, что лидеры наладили отношения спустя несколько недель после этого случая. Харри рассказал, что Джонсон и Макрон выпили виски на саммите G7. Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является сторонником Украины. С начала специальной военной операции он неоднократно высказывался о поддержке украинцев, требовал от США поставок вооружений, а также посещал города страны. К тому же, Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине со вступлением в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за переговоры между РФ и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Для достижения мира на Украине Макрон звонил президенту России Владимиру Путину 19 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Британский политик Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона подхалимом и хотел «набить ему морду» в ответ на критику по обращению с беженцами с Украины. Об этом заявил бывший пресс-секретарь экс-премьера Великобритании Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC. «На нашей утренней встрече с небольшой компанией он просто начал яростно нападать на Эммануэля Макрона, говоря: „Он — слово из четырех букв, начинающееся на ‚с‘, он — чудак, он — путинский лизоблюд, нам нужно наброситься на него“ <…> „нам нужна вакханалия с избиением лягушек“», — рассказал Гуто Харри. Бывший пресс-секретарь добавил, что британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, а Макрон подлил масла в огонь. Его слова были на первой полосе Guardian в пятницу. Также Гуто Харри уточнил, что Джонсон обычно не склонен по-настоящему сердиться или грубо выражаться, но это был тот случай, когда он действительно вышел из себя. Бывший пресс-секретарь сообщил, что лидеры наладили отношения спустя несколько недель после этого случая. Харри рассказал, что Джонсон и Макрон выпили виски на саммите G7. Экс премьер-министр Великобритании Борис Джонсон является сторонником Украины. С начала специальной военной операции он неоднократно высказывался о поддержке украинцев, требовал от США поставок вооружений, а также посещал города страны. К тому же, Джонсон призвал правительство Британии помочь Украине со вступлением в НАТО. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за переговоры между РФ и Украиной, а также считает важным предоставить России гарантии безопасности при переговорном процессе. Для достижения мира на Украине Макрон звонил президенту России Владимиру Путину 19 раз.