Автоэксперт: бензин АИ-92 способен вывести из строя двигатель

18 мая 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Бензин «АИ-92» может спровоцировать износ мотора автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Рузанов. «В современных машинах, как правило, установлены мощные двигатели. Они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — „АИ-95“ или „АИ-98“. При регулярном использовании бензина „АИ-92“ мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения», — сказал Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru» . По его словам, мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает мотор. Эксперт приводит в пример старые «Жигули». Их нельзя заправлять бензином АИ-98 или АИ-100. Вместо комфортной езды водитель получит быстрый износ двигателя. Ранее Автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал о главном обмане ремонтных мастерских. В автосервисах предлагают дополнительные услуги владельцам авто, потому что снизился спрос на ремонт, при этом такие работы бесполезны. Автомобильные специалисты развеяли главный миф о моторном масле. Они объяснили, если машина не используется, масло все также теряет свои свойства. Работа двигателя не зависит от окислительных процессов, передает агентство «Народные новости».

Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Рузанов. «В современных машинах, как правило, установлены мощные двигатели. Они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — „АИ-95“ или „АИ-98“. При регулярном использовании бензина „АИ-92“ мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения», — сказал Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает мотор. Эксперт приводит в пример старые «Жигули». Их нельзя заправлять бензином АИ-98 или АИ-100. Вместо комфортной езды водитель получит быстрый износ двигателя. Ранее Автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал о главном обмане ремонтных мастерских. В автосервисах предлагают дополнительные услуги владельцам авто, потому что снизился спрос на ремонт, при этом такие работы бесполезны. Автомобильные специалисты развеяли главный миф о моторном масле. Они объяснили, если машина не используется, масло все также теряет свои свойства. Работа двигателя не зависит от окислительных процессов, передает агентство «Народные новости».