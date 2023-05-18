Автоэксперт: бензин АИ-92 способен вывести из строя двигатель

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
Бензин «АИ-92» может спровоцировать износ мотора автомобиля Фото:

Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Рузанов.

«В современных машинах, как правило, установлены мощные двигатели. Они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — „АИ-95“ или „АИ-98“. При регулярном использовании бензина „АИ-92“ мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения», — сказал Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает мотор. Эксперт приводит в пример старые «Жигули». Их нельзя заправлять бензином АИ-98 или АИ-100. Вместо комфортной езды водитель получит быстрый износ двигателя.

Ранее Автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал о главном обмане ремонтных мастерских. В автосервисах предлагают дополнительные услуги владельцам авто, потому что снизился спрос на ремонт, при этом такие работы бесполезны. Автомобильные специалисты развеяли главный миф о моторном масле. Они объяснили, если машина не используется, масло все также теряет свои свойства. Работа двигателя не зависит от окислительных процессов, передает агентство «Народные новости».

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Бензин «АИ-92» может спровоцировать поломку двигателя автомобиля. Об этом сообщил автоэксперт Алексей Рузанов. «В современных машинах, как правило, установлены мощные двигатели. Они являются высокофорсированными и адаптированы для работы на высокооктановом топливе — „АИ-95“ или „АИ-98“. При регулярном использовании бензина „АИ-92“ мотор теряет мощность, есть большой риск его повреждения», — сказал Алексей Рузанов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, мотор испытывает серьезную нагрузку, когда в мощный двигатель попадает бензин, который может загореться раньше, чем предусматривает мотор. Эксперт приводит в пример старые «Жигули». Их нельзя заправлять бензином АИ-98 или АИ-100. Вместо комфортной езды водитель получит быстрый износ двигателя. Ранее Автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал о главном обмане ремонтных мастерских. В автосервисах предлагают дополнительные услуги владельцам авто, потому что снизился спрос на ремонт, при этом такие работы бесполезны. Автомобильные специалисты развеяли главный миф о моторном масле. Они объяснили, если машина не используется, масло все также теряет свои свойства. Работа двигателя не зависит от окислительных процессов, передает агентство «Народные новости».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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