Автоэксперт раскрыл главный обман ремонтных мастерских

Автоэксперт Форманчук: сервисы накручивают дополнительные работы из-за падения спроса на ремонт

18 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В автосервисах сейчас немного работы, поэтому они предлагают дополнительные работы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Российские автосервисы предлагают дополнительные работы автовладельцам, так как существует снижение спроса на ремонт, при этом такие услуги бесполезны. Об этом URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук. «Практически на любой поломке могут обмануть. При этом необходимо как минимум ездить не в один, а в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, что неисправно. Если это какой-то незнакомый автосервис, то я не советую ему доверять сразу, потому что сейчас работы относительно немного в автосервисах, цены также за рыночными не поспевают, потому что люди не готовы платить хорошие деньги за работу. Даже видно, что дилеры цены демпингуют, потому что работы мало. Могут все что угодно придумать для того, чтобы человека развести на дополнительные работы, которые ему не нужны», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт посоветовал обращаться в такие мастерские, где специалисты работают через заказ-наряд. «Когда человек приезжает в автосервис, должен оформляться заказ-наряд, в нем указываются проблемы, с которыми обратился человек. Таким образом вы себя обезопасите на будущее от того, что вы приехали с одной проблемой, а потом говорят, что нужно устранять другую. Надо обязательно фиксировать в документах, с какой вы проблемой приехали. Если в сервисе нет заказ-нарядов и там работают неофициально, то я бы в такой автосервис не стал обращаться, потому что у нас много споров, когда люди отдают машину на ремонт, ее криво-косо делают, а потом мы начинаем бегать и выяснять, с кого взыскивать этот ущерб», — объяснил собеседник агентства. Ранее автоэксперт, автообозреватель Игорь Моржаретто рассказал об автозапчастях, которые нельзя восстановить. По его словам, нельзя восстанавливать и в дальнейшем использовать б/у запчасти тормозной системы, в отличие от кузовных деталей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские автосервисы предлагают дополнительные работы автовладельцам, так как существует снижение спроса на ремонт, при этом такие услуги бесполезны. Об этом URA.RU рассказал президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук. «Практически на любой поломке могут обмануть. При этом необходимо как минимум ездить не в один, а в несколько автосервисов для того, чтобы провести диагностику и понять, что неисправно. Если это какой-то незнакомый автосервис, то я не советую ему доверять сразу, потому что сейчас работы относительно немного в автосервисах, цены также за рыночными не поспевают, потому что люди не готовы платить хорошие деньги за работу. Даже видно, что дилеры цены демпингуют, потому что работы мало. Могут все что угодно придумать для того, чтобы человека развести на дополнительные работы, которые ему не нужны», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт посоветовал обращаться в такие мастерские, где специалисты работают через заказ-наряд. «Когда человек приезжает в автосервис, должен оформляться заказ-наряд, в нем указываются проблемы, с которыми обратился человек. Таким образом вы себя обезопасите на будущее от того, что вы приехали с одной проблемой, а потом говорят, что нужно устранять другую. Надо обязательно фиксировать в документах, с какой вы проблемой приехали. Если в сервисе нет заказ-нарядов и там работают неофициально, то я бы в такой автосервис не стал обращаться, потому что у нас много споров, когда люди отдают машину на ремонт, ее криво-косо делают, а потом мы начинаем бегать и выяснять, с кого взыскивать этот ущерб», — объяснил собеседник агентства. Ранее автоэксперт, автообозреватель Игорь Моржаретто рассказал об автозапчастях, которые нельзя восстановить. По его словам, нельзя восстанавливать и в дальнейшем использовать б/у запчасти тормозной системы, в отличие от кузовных деталей.