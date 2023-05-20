Украинские хакеры опубликовали на госсайтах призывы свергнуть Зеленского

19 мая 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Хакеры призвали украинцев бороться с действующей властью Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Хакеры ранее неизвестной подпольной группы «Армия спасения Украины» совершили взлом нескольких государственных сайтов Украины. Там были размещены призывы борьбы с действующей властью. Также хакеры сообщили об уже сделанных атаках на офис Владимира Зеленского. «Наша Родина находится на краю гибели! Пришедший к власти под лозунгом восстановления мира и нормализации взаимоотношений с Россией Владимир Зеленский спровоцировал крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе… Мы, Армия спасения Украины, призываем вас всех, братья и сестры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей ее раковой опухоли, имя которой — Зеленский», — цитирует РИА Новости обращение хакеров со взломанной страницы одного из ресурсов Одесской областной администрации. Авторы сообщения также признались в атаках на офис Зеленского на улице Банковой, однако не уточнили, когда это произошло. «Армия спасения Украины» ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению. Мы — это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну», — добавили хакеры. Ранее украинский хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти. По его словам, он осведомлен о планах властей в ВСУ, СБУ и в офисе Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хакеры ранее неизвестной подпольной группы «Армия спасения Украины» совершили взлом нескольких государственных сайтов Украины. Там были размещены призывы борьбы с действующей властью. Также хакеры сообщили об уже сделанных атаках на офис Владимира Зеленского. «Наша Родина находится на краю гибели! Пришедший к власти под лозунгом восстановления мира и нормализации взаимоотношений с Россией Владимир Зеленский спровоцировал крупнейший со времен Второй мировой войны конфликт в Европе… Мы, Армия спасения Украины, призываем вас всех, братья и сестры, объединиться сейчас, чтобы очистить нашу Родину от убивающей ее раковой опухоли, имя которой — Зеленский», — цитирует РИА Новости обращение хакеров со взломанной страницы одного из ресурсов Одесской областной администрации. Авторы сообщения также признались в атаках на офис Зеленского на улице Банковой, однако не уточнили, когда это произошло. «Армия спасения Украины» ответственно заявляет, что атаки на Банковую — это только демонстрация наших целей и возможностей к сопротивлению. Мы — это украинский народ, мы решаем, когда и где вершить правосудие над Зеленским, его кликой и олигархами, грабящими нашу страну», — добавили хакеры. Ранее украинский хакер «Джокер» рассказал о своих «шпионах» в украинских органах власти. По его словам, он осведомлен о планах властей в ВСУ, СБУ и в офисе Зеленского.