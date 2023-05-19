«Коммерсант»: Собянин впервые пойдет на выборы от «Единой России»

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Семинар-совещание по развитию промышленности РФ перед Госсоветом. Москва, собянин сергей
Собянин намерен баллотироваться на пост мэра Москвы в 2023 году Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия». В предыдущих двух выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца.

«Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует вновь баллотироваться на этот пост и принять участие в осенних выборах как кандидат от „Единой России“, а не в качестве самовыдвиженца», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к мэрии Москвы. В столичном отделении ЕР изданию заявили, что выдвижение состоится на партийной конференции, дату которой определят после старта кампании.

Выборы мэра в 2023 году продут в Москве, Томске и Хабаровске. При этом сообщалось, что действующий глава столицы Сергей Собянин намерен снова баллотироваться на пост. Предполагается, что одним из его конкурентов может стать политолог из Екатеринбурга, руководитель столичного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году будет баллотироваться на новый срок от партии «Единая Россия». В предыдущих двух выборах он участвовал в качестве самовыдвиженца. «Действующий мэр Москвы Сергей Собянин планирует вновь баллотироваться на этот пост и принять участие в осенних выборах как кандидат от „Единой России“, а не в качестве самовыдвиженца», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к мэрии Москвы. В столичном отделении ЕР изданию заявили, что выдвижение состоится на партийной конференции, дату которой определят после старта кампании. Выборы мэра в 2023 году продут в Москве, Томске и Хабаровске. При этом сообщалось, что действующий глава столицы Сергей Собянин намерен снова баллотироваться на пост. Предполагается, что одним из его конкурентов может стать политолог из Екатеринбурга, руководитель столичного отделения партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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